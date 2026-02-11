Último dia de inscrição para seleção simplificada de Goiana: mais de 1.500 vagas e salários de até R$ 8.926,43

Seleção simplificada da Secretaria de Educação de Goiana disponibiliza 1.563 vagas, com salários chegando até R$ 8.926,43; inscrição se encerra às 18h desta quarta (11)

Seleção simplificada de Goiana oferece mais de 1.500 vagas (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE GOIANA)

Esta quarta-feira (11) é o último dia de inscrição na Seleção Pública Simplificada da Secretaria de Educação e Inovação de Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco.

São ao todo 1.563 vagas: 767 destinada à contratação temporária e 796 à formação de cadastro reserva. Elas estão distribuídas em 20 funções, de níveis médio e superior.

As inscrições devem ser feitas pelo site do instituto que organiza o processo, até as 18h desta quarta.

A seleção oferece 610 vagas para nível médio, divididas em três funções, e com salários chegando a R$ 2.800,00.

Para o nível superior, são 23 vagas para arquiteto, engenheiro Civil e Elétrico, e nutricionista, com rendimentos de até R$ 8,926,43.

As outras 879 vagas estão destinadas aos cargos de professor/magistério e salários de R$ 3.228,06.

Os interessados podem ter mais informações acessando o edital da Seleção Pública Simplificada.

