Instituto retoma o sonho de melhoria social para moradores da Mata Sul de Pernambuco

O Instituto Nexus Social, criado em 2024, promove diversas atividades gratuitas para a população de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, como aula de música e libras, reforço escolar, aulas de computação, entre outras ações

Instituto realiza cursos gratuitos para moradores da Mata Sul de todas as idades (DIVULGAÇÃO/INSTITUTO NEXUS)

Criado com a ideia de retomar atividades desenvolvida pela associação de moradores do bairro de Itaperibu, em Barreiros, que entrou em decadência desde a enchente de 2010 que destruiu boa parte da cidade da Mata Sul de Pernambuco, o Instituto Nexus Social vem promovendo, há quase dois anos, uma série de atividades que visa a garantia de direitos e o bem-estar social.

A ideia do Instituto é desenvolver transformações sociais, principalmente em crianças e adolescentes do município, promovendo reforço escolar, preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e atividades culturais, como aulas de músicas.

Apesar do foco em crianças e adolescentes, a iniciativa também promove qualificação profissional para adultos da localidade, oferecendo aulas gratuitas de computação, como o projeto Educação 4.0, oficinas de desenvolvimento de produtos de limpeza e aulas de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A iniciativa surgiu diante da alta procura de pessoas surdas pelas formações e pela baixa escolaridade desse público no município.

As atividades do projeto também foram ampliadas para o idoso, principalmente aquelas relacionadas às áreas de tecnologia.

O intuito é oferecer uma maior familiaridade dessa faixa etária com os meios digitais a fim de evitar que ele seja vítima de golpes pela internet.

“Estamos tentando garantir o bem-estar social, promovendo ações nas áreas da educação, pois a nossa intenção é garantir os direitos fundamentais que constam na Constituição. E desde que iniciamos nossas atividades, percebemos uma evolução social por parte daqueles que participam do projeto, sejam como colaboradores ou beneficiários”, destacou o presidente do Instituto Nexus Social, Thyago Ramos.

Atualmente, segundo Thyago, cerca de 450 pessoas são beneficiadas pelo projeto por ano, sendo elas do próprio município ou de zonas rurais de cidades vizinhas, como Tamandaré, São José da Coroa Grande e Rio Formoso.

Projeto E-ducação 4.0

O principal projeto desenvolvido no Instituto Nexus Social é o Projeto E-ducação 4.0, que está com inscrições gratuitas abertas, podendo ser feitas por meio do link disponível na bio do Instagram da Nexus Social e nos canais oficiais do Instituto.

A iniciativa oferece formação gratuita em tecnologia e Libras, com foco em inclusão produtiva e desenvolvimento de competências digitais.

O programa é direcionado a crianças e adolescentes da rede pública, beneficiários de programas sociais e pessoas com deficiência.

Segundo o Thyago Ramos, esse projeto foi desenvolvido após pessoas do Instituto perceber uma certa dificuldade dentro da população de Barreiros com os meios tecnológicos.

Em especial, o problema foi percebido, principalmente, após pandemia da Covid-19.

Conforme o Instituto Nexus Social, as turmas contemplam formações introdutórias e intermediárias, permitindo que os participantes avancem por trilhas de conhecimento segundo a idade e o nível de experiência.

No primeiro semestre de 2026, serão ofertados cursos de tecnologia, informática básica e intermediária, tecnologia infantil e manutenção de computadores; além de Libras básico, intermediário e Libras infantil.

As atividades são presenciais, com acompanhamento pedagógico e vagas limitadas. Neste ciclo, o atendimento a pessoas com deficiência visual ainda não está contemplado por adequações de infraestrutura em andamento.

Questão Financeira

Foi fazendo parte de diversos conselhos relacionados à promoção de direitos sociais que o projeto formou parcerias financeiras com instituições privadas, sendo o programa Itaú Social o principal provedor financeiro da iniciativa.

Além disso, a iniciativa conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Barreiros, que disponibiliza alguns serviços e profissionais para o Instituto.

Apesar dessas parcerias, Thyago Ramos relata algumas dificuldades financeiras para tentar ampliar e desenvolver novas atividades para a população. Porém, mesmo com esses obstáculos financeiros, ele se sente privilegiado em promover essas atividades.

“Acho que é um privilégio conseguir resgatar esse trabalho social que era desenvolvido em nossa cidade, apesar de todos os problemas financeiros. Me sinto muito feliz, assim como todos que fazem o Instituto, pois são ações que impactam a vida desses beneficiados”, finalizou.

