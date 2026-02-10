Gravatá abre 77 vagas para seleção simplificada da rede municipal de ensino

As inscrições para a seleção simplificada da Secretaria de Educação de Gravata estão abertas até a próxima segunda-feira (16)

Prefeitura de Gravatá. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Estão abertas até a próxima segunda-feira (16), as inscrições para a Seleção Pública Simplificada (SPS), da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

O processo visa a ampliação da educação integral na rede municipal.

As inscrições deverão ser realizadas exclusiva online, no site do portal de inscrição da SPS.

São 77 vagas temporárias, por 24 meses, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, com 40 horas semanais.

A remuneração para os cargos de professor é de R$ 5 mil. O edital também prevê vaga para Coordenador de Biblioteca.

Serão selecionados candidatos para os cargos de Professor de Educação Infantil, Professor dos Anos Iniciais e Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

As áreas são: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Artes e Educação Física.

A Seleção Pública Simplificada será realizada em duas etapas: análise curricular e, microaula e entrevista.

A divulgação do resultado está prevista para acontecer no dia 5 de maio.