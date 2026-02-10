Carnaval 2026: Recife monta teleatendimento para saúde durante 24 horas

O novo serviço funcionará de forma temporária, 24 horas por dia, durante os Festejos de Momo, por meio do Conecta Zap (81-99117-1407), que é o número de Whatsapp oficial da prefeitura

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça (10), que o Carnaval 2026 contará com serviço de teleatendimento em saúde durante 24 horas.

O novo serviço funcionará de forma temporária, a partir de quinta (12), por meio do Conecta Zap (81-99117-1407), número de Whatsapp oficial da gestão municipal.

Segundo a prefeitura, a meta é qualificar o acesso das pessoas à informação segura, promover acolhimento, realizar triagem inicial de riscos e organizar fluxos de encaminhamento para os pontos de atenção adequados da rede de atenção à saúde.

Com isso, o município pretende reduzir deslocamentos desnecessários e promover o uso mais racional dos serviços presenciais.



Como usar

Para utilizar o novo serviço, basta enviar uma mensagem para o Conecta Zap e, em seguida, digitar a opção 0 (zero) do menu.

O atendimento funcionará de forma automatizada e ininterrupta, com o atendimento da assistente virtual SUSi, responsável pelas orientações comuns e iniciais, disponibilizando informações padronizadas e direcionamento dos usuários conforme o tipo da solicitação.

Em caso de necessidade, das 7h às 19h, o usuário poderá ser encaminhado para um atendimento realizado remotamente por médicos e enfermeiros do Núcleo Municipal de Telessaúde capacitados para teleorientação.

Os focos principais são:

Identificação precoce de sinais de alerta,

Redução de riscos e orientação do fluxo assistencial para HIV e ISTs;

Avaliação inicial de risco e encaminhamento para Profilaxia Pós-Exposição (PEP);

Preservativos e estratégias de prevenção combinada;

Contracepção de emergência;

Atendimento para mulher em situação de violência;

Intoxicação por metanol e outras substâncias;

Vacinação; síndrome gripal, dengue e outras arboviroses.

Os profissionais de saúde do Núcleo Municipal de Telessaúde atuarão no acolhimento qualificado, avaliação das situações de risco, esclarecimento de dúvidas, encaminhamento dos usuários para os pontos de atenção adequados da rede de saúde, conforme protocolos estabelecidos para cada situação.

Todos os atendimentos realizados com profissionais de saúde serão devidamente registrados em prontuário eletrônico do cidadão (PEC e-SUS).





