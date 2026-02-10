Falso comissário é preso em flagrante após arrumar confusão com a PM em bloco de carnaval no Recife

Homem se envolveu em tumulto com equipe da PM, na Várzea, na Zona Oeste, e apresentou carteira falsa de comissário da Polícia Civil

Homem foi levado para Central de Plantões no Recife, após fingir se comissário (Reprodução: Redes Sociais )

Um homem foi preso em flagrante ao apresentar uma carteira falsa de comissário da Polícia Civil de Pernambuco, após se envolver em uma confusão em um bloco de carnaval.

O fato aconteceu na Várzea, na Zona Oeste do Recife, na noite de domingo (8).

O falso policial foi identificado como Atla Felipe de Oliveira.

Ele acabou sendo autuado por uso de documento falso e outros crimes, na Central de Plantões da Polícia Civil, na Zona Norte da cidade.

Como foi

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para dispersar pessoas que tinham se envolvido em um tumulto durante a festa de carnaval.

Quando chegaram ao local, a briga já tinha terminado, mas Atla Felipe começou a xingar os PMs e resolveu “dar uma carteirada”.

Ele apresentou o documento falso e disse que era comissário.

Ainda segundo a PM, os militares desconfiaram da veracidade do documento e deram voz de prisão.

O falso comissário ainda tentou fugir, chegou a reagir e foi algemado.

Depois de ser levado para a Central de Plantões, ele seguiu para a audiência de custódia.