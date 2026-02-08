Corpo de mulher é abandonado em via pública em Igarassu

Em nota, Polícia Civil de Pernambuco informa que o corpo ainda tem identidade desconhecida e que as investigações seguem em andamento.

Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)

O corpo de uma mulher foi encontrado em via pública, sem identificação, no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife, na última sexta-feira (6). O homicídio foi registrado durante a tarde e as investigações ocorrem por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a mulher foi encontrada já sem vida, com lesões de arma de fogo. Relatos apontam que a vítima foi apenas deixada no local.

Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas, mas as investigações, realizadas pela Polícia Civil, seguem em andamento.

