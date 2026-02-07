Adolescente de 14 anos desaparecido no Agreste é encontrado morto em cova rasa

A vítima tinha 14 anos e estava desaparecida há 12 dias na cidade de Barra de Guabiraba, no Agreste. Corpo do jovem foi encontrado enterrado em uma cova rasa

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as motivações e a autoria do crime (Foto: Arquivo/PCPE)

A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 14 anos, cujo corpo foi encontrado em uma cova rasa nesta sexta (6), na zona rural da cidade de Barra de Guabiraba, no Agreste do Estado. A vítima estava desaparecida há 12 dias, segundo informações policiais.

O caso foi registrado por meio da 102ª Delegacia de Barra de Guabiraba, como homicídio consumado, conforme a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) divulgou. “As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos”, informou a corporação.

O adolescente foi visto pela última vez com vida em 26 de janeiro. Informações extraoficiais dão conta que o caso o corpo do jovem foi localizado pela própria família.

