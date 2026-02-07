Alerta de chuvas intensas segue até domingo (8), em áreas do estado, diz Inmet

O aviso vale até o fim da noite do domingo (8), em áreas do sertão e da Zona da Mata Norte. Divulgado neste sábado (7), o alerta é de chuvas intensas com grau de "perigo potencial"

Inmet emite alerta amarelo para o interior de Pernambuco (Foto: Reprodução/Inmet)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste sábado (7), novo alerta de chuvas para cidades pernambucanas.

O aviso vale até o fim da noite do domingo (8), em áreas do Sertão e da Zona da Mata Norte.

O alerta é de chuvas intensas com grau de “perigo potencial”.

Ainda segundo o alerta, a chuva poder ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet orienta:



Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Veja os municípios

Araripina

Camutanga

Ferreiros

Goiana

Ipubi

Itambé

Macaparana

Perolândia

Timbaúba

Índices acumulados

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) faz o acompanhamento, em tempo real, das chuvas. Às 15h deste sábado, o site apontava as áreas com maiores acumulados em seis horas.

Confira:

Taquaritinga do Norte | 31,85 mm Municipal)

São José da Coroa Grande | 29,2 mm ([APAC] Faz. Boca do Rio)

Gravatá | 28,2 mm ([CEMADEN] G2-Avencas)

Ferreiros | 26,8 mm ([APAC] Centro Cultural)

Lagoa dos Gatos | 24,8 mm ([CEMADEN] G2-Escola João Correia)

Araçoiaba | 22,41 mm ([APAC] Prefeitura Municipal)

Camutanga | 22,4 mm ([APAC] Usina Olho D´Água)

Itaíba | 20,47 mm ([APAC] Escola Estadual Pedro de Alcântara Ramos)

Recife | 19,02 mm ([CEMADEN] Torreão)

Santa Maria do Cambucá | 17,99 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Olinda | 17,68 mm ([APAC] Jardim Fragoso)

São João | 16,36 mm ([APAC] Açude Municipal)

Cabo de Santo Agostinho | 16,29 mm ([APAC] Torrinha)

Vicência | 15,6 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Pombos | 15 mm ([APAC] Vila São José)

Lagoa dos Gatos | 14,99 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Lagoa dos Gatos | 14,6 mm ([CEMADEN] Rua Estacio Coimbra)

Recife | 14 mm ([APAC] Sede)

Jaboatão dos Guararapes | 13,97 mm ([CEMADEN] Piedade)

São Joaquim do Monte | 13,8 mm ([APAC] [ETA Compesa])

São Lourenço da Mata | 13,4 mm ([CEMADEN] Rua dos Milagres)

