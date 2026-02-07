Morre Victor Cruz, radialista e fundador da Rádio Brasília Teimosa

Ao longo de sua trajetória profissional, Victor deu voz à comunidade de Brasília Teimosa e construiu um legado de luta e compromisso com a comunicação comunitária

Victor Cruz (Reprodução/Instagram)

Faleceu, neste sábado (7), Victor Cruz, radialista e fundador da Rádio Brasília Teimosa.

Victor morreu durante o sono. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Um dos sonhos de Victor era trabalhar na Rádio Clube, integrante do Grupo Diario de Pernambuco.

