° / °
Vida Urbana
LUTO

Morre Victor Cruz, radialista e fundador da Rádio Brasília Teimosa

Ao longo de sua trajetória profissional, Victor deu voz à comunidade de Brasília Teimosa e construiu um legado de luta e compromisso com a comunicação comunitária

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/02/2026 às 13:38

Seguir no Google News Seguir

Victor Cruz/Reprodução/Instagram

Victor Cruz (Reprodução/Instagram)

Faleceu, neste sábado (7), Victor Cruz, radialista e fundador da Rádio Brasília Teimosa.

Victor morreu durante o sono. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Um dos sonhos de Victor era trabalhar na Rádio Clube, integrante do Grupo Diario de Pernambuco.

Ao longo de sua trajetória profissional, Victor deu voz à comunidade de Brasília Teimosa e construiu um legado de luta e compromisso com a comunicação comunitária.

Falecimento , radialista , victor cruz
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP