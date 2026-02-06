Carnaval 2026: faltando poucos dias para desfile, circuito do Galo da Madrugada passa por vistoria

Realizada nesta sexta (6), a ação integrou o planejamento preventivo para garantir a segurança dos foliões o Galo da Madrugada, que vai às ruas do Centro do Recife no sábado (14)

Circuito do Galo da Madrugada passou por vistoria nesta sexta (6) (Rafael Vieira/DP)

Representantes das forças de segurança e de diversos órgãos públicos realizaram, na manhã desta sexta-feira (6), uma vistoria em todo o percurso do Galo da Madrugada, no Centro do Recife.

A ação integra o planejamento preventivo para garantir a segurança dos foliões no maior bloco de Carnaval do mundosegundo o Guiness Book, o "Livro dos Recordes".

A inspeção reuniu Secretaria de Defesa Social (SDS), Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Defesa Civil, além de órgãos municipais e concessionárias de serviços.

Ação preventiva para evitar riscos

O major Rafael Queiroz, do Corpo de Bombeiros, explicou que a vistoria tem como foco identificar e corrigir possíveis riscos antes do desfile.

Segundo ele, a ação permite o trabalho integrado entre os órgãos envolvidos.

“Hoje, nós vamos fazer a vistoria do percurso, identificando pontos críticos que possam levar perigo para o folião. A gente vai tentar sanar para que no dia do evento esteja tudo regularizado e não ofereça risco à população.”

O major destacou ainda a importância do trabalho conjunto entre as instituições.

“É nesse momento que podemos alinhar com todas as operativas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura. A Neonergia pode identificar um ponto crítico que possa levar a uma ocorrência grave e isso já é resolvido agora, para que no dia do evento esteja tudo nos conformes.”

Planejamento de segurança

A gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS, Rafaela Reni, reforçou que cada força de segurança possui planejamento específico para o Galo.

“Cada operativa está montando o seu planejamento operacional para garantir a segurança de todos os foliões. O percurso é o mesmo do ano passado e esperamos um número bem elevado de pessoas.”

A estimativa é de cerca de 2 milhões de foliões.

“A SDS está com um planejamento bem robusto e eficaz para garantir a tranquilidade de quem vai curtir a folia.”

De acordo com ela, o número de agentes será divulgado na coletiva oficial na próxima semana.

Polícia Civil terá delegacias e equipes ao longo do percurso

O delegado João Leonardo Cavalcanti detalhou que a polícia terá pontos fixos de atuação das equipes no percurso do Galo.

“Estamos aqui para fazer essa vistoria e verificar os pontos fixos onde estarão nossas unidades. Teremos o plantão da Avenida Rio Branco e também a Delegacia da Boa Vista funcionando.”

Ele também destacou que haverá equipes em pontos estratégicos de atuação.

“Teremos unidades veladas ao longo do percurso, pontos próximos à estação central do metrô e na Avenida Dantas Barreto. A Polícia Civil estará integrada com a Polícia Militar e os Bombeiros.”

Segundo o delegado, o maior efetivo da corporação durante o Carnaval será empregado no sábado do Galo.

Infraestrutura urbana também passa por avaliação

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) participa da vistoria analisando iluminação, drenagem e condições das vias.

De acordo com o representante André Marquim, o objetivo é garantir que a estrutura urbana esteja adequada para o grande público.

“Fazemos a análise da iluminação pública, poda de árvores, buracos, drenagem e passeios. Precisamos garantir que o sistema da cidade esteja funcionando nesse trecho onde o circuito do Galo está inserido.”

Percurso do desfile

O vice-presidente do Galo da Madrugada, Rodrigo Menezes, explicou que a vistoria é feita a pé, simulando o caminho dos foliões.

“O objetivo é mitigar riscos como poda de árvore, marquises ou buracos, garantindo que o folião venha brincar e volte para casa com segurança.”

O percurso tradicional do bloco inclui:



Forte das Cinco Pontas

Rua Imperial

Avenida Sul

Praça Sérgio Loreto

Avenida Dantas Barreto

Avenida Guararapes

Rua do Sol

Encerramento na Rua do Imperador (dispersão dos trios)

Mesmo sem mudanças no trajeto, a expectativa é de mais um desfile histórico.

“A grande novidade é sempre colocar milhões de pessoas na rua com muita alegria e paz”, afirmou o vice-presidente.

A vistoria faz parte do trabalho preventivo para garantir que o Galo da Madrugada aconteça com segurança e tranquilidade para foliões e trabalhadores do Carnaval, conforme o vice-presidente.

