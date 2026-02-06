Nova superintendente regional da Polícia Federal em Pernambuco toma posse: "desafio profissional"
A delegada da Polícia Federal Adriana Albuquerque de Vasconcelos tomou posse no cargo de superintendente regional da Polícia Federal em Pernambuco, na quinta (5)
Publicado: 06/02/2026 às 08:07
Solenidade de posse aconteceu na quinta (5), no Recife (PF)
A Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Pernambuco tem novo comando.
A delegada Adriana Albuquerque de Vasconcelos tomou posse na quinta (5), em cerimônia realizada no Recife.
O evento contou com a presença do diretor-geral substituto da Polícia Federal, William Marcel Murad, além de autoridades, de representantes de instituições parceiras e de servidores da Polícia Federal.
A nova superintendente ocupa o lugar do delegado de Polícia Federal Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti.
Ao tomar posse, Adriana lembrou a atuação no combate a crimes ambientais e destacou o papel central da Polícia Federal para a sociedade.
“Na Polícia Federal, como costumamos dizer, missão dada é - e precisa continuar sendo - missão cumprida. Falo no melhor sentido do termo: de engajamento e de senso de dever. A atividade policial não é para quem procura conforto. É árdua e, por vezes, penosa; é perigosa e, por vezes, extenuante. Isso nos move e nos motiva a assumir desafios quando convocados. E assim o faço, aceitando agora liderar o efetivo que integro. É desafiador como profissional, mãe e mulher, mas me sinto pronta para assumir a função”, afirmou.
Segundo a PF, a nova superintendente assume a função com a missão de implementar as diretrizes estratégicas da Polícia Federal no estado, com foco no enfrentamento ao crime organizado, à ocultação de capitais, aos crimes financeiros, à corrupção, aos crimes ambientais e ao tráfico de drogas e armas, além do aprimoramento dos serviços de polícia administrativa prestados à sociedade.