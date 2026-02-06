Nova superintendente regional da Polícia Federal em Pernambuco toma posse: "desafio profissional"

A delegada da Polícia Federal Adriana Albuquerque de Vasconcelos tomou posse no cargo de superintendente regional da Polícia Federal em Pernambuco, na quinta (5)

Solenidade de posse aconteceu na quinta (5), no Recife (PF)

A Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Pernambuco tem novo comando.

A delegada Adriana Albuquerque de Vasconcelos tomou posse na quinta (5), em cerimônia realizada no Recife.

O evento contou com a presença do diretor-geral substituto da Polícia Federal, William Marcel Murad, além de autoridades, de representantes de instituições parceiras e de servidores da Polícia Federal.

A nova superintendente ocupa o lugar do delegado de Polícia Federal Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti.

Ao tomar posse, Adriana lembrou a atuação no combate a crimes ambientais e destacou o papel central da Polícia Federal para a sociedade.

“Na Polícia Federal, como costumamos dizer, missão dada é - e precisa continuar sendo - missão cumprida. Falo no melhor sentido do termo: de engajamento e de senso de dever. A atividade policial não é para quem procura conforto. É árdua e, por vezes, penosa; é perigosa e, por vezes, extenuante. Isso nos move e nos motiva a assumir desafios quando convocados. E assim o faço, aceitando agora liderar o efetivo que integro. É desafiador como profissional, mãe e mulher, mas me sinto pronta para assumir a função”, afirmou.

Segundo a PF, a nova superintendente assume a função com a missão de implementar as diretrizes estratégicas da Polícia Federal no estado, com foco no enfrentamento ao crime organizado, à ocultação de capitais, aos crimes financeiros, à corrupção, aos crimes ambientais e ao tráfico de drogas e armas, além do aprimoramento dos serviços de polícia administrativa prestados à sociedade.