Pernambuco abre inscrições para bolsas remuneradas a estudantes da rede pública estadual

Governo de Pernambuco disponibiliza 4 mil vagas para as bolsas remuneradas no valor de R$ 300,00; poderão se inscrever os estudantes da rede pública estadual

Secretaria de Educação fica no Recife (Foto: Arquivo)

A Secretaria Estadual de Educação abriu inscrições o Programa Monitoria PE, do Governo do Estado, que oferece bolsas remuneradas a estudantes da rede pública estadual para atuação como monitores de aprendizagem.

O Programa Monitoria PE concede uma bolsa mensal no valor de R$ 300,00, durante um período de 10 meses.

A iniciativa totaliza mais de 4 mil vagas em todo o Estado.

A iniciativa visa potencializar o desempenho escolar dos alunos, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem por meio do apoio entre colegas, tornando o acompanhamento pedagógico mais próximo, colaborativo e eficaz dentro das unidades de ensino.

Quem pode se inscrever

Podem participar estudantes regularmente matriculados em escolas públicas estaduais de Pernambuco, que tenham obtido média anual (global) igual ou superior a 7,0 no ano anterior e possuam disponibilidade de 4 horas semanais para o exercício da monitoria.

A seleção ocorre por meio da produção de uma redação, aplicação de prova objetiva e realização de entrevista na própria unidade escolar.

A avaliação objetiva terá dez questões de Língua Portuguesa para os candidatos à Monitoria de Língua Portuguesa e dez questões de Matemática para os candidatos à Monitoria de Matemática.

Já a avaliação de redação será realizada no dia 24 de fevereiro, enquanto a prova objetiva acontece nos dias 25 e 26 do mesmo mês.

As entrevistas estão marcadas para o dia 27 de fevereiro e o resultado será divulgado no dia 04 de março, nas próprias escolas.

O início das atividades de monitoria está previsto para o dia 09 de março.

Ao todo, são ofertadas duas vagas por turma, sendo uma para Língua Portuguesa e uma para Matemática, contemplando estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1?º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

O edital pode ser consultado no site da SEE.

