Carnaval 2026: Campanha para doação de sangue é realizada no sábado

A iniciativa, capitaneada pela Masterboi, vai envolver funcionários e familiares e tem o objetivo de conseguir150 bolsas

Doação de sangue (Divulgação)

Faltando apenas uma semana para o início do carnaval 2026, a empresa Masterboi realiza, no próximo sábado (7), a 8ª edição da sua campanha de doação de sangue, envolvendo colaboradores e familiares, com o objetivo de reforçar os estoques do Hemope para os dias de folia.

A ação será realizada no escritório corporativo da empresa, localizado no bairro de Dois Irmãos, no Recife.

Nesta edição, a campanha tem como foco reforçar os estoques do Hemope, parceiro da Masterboi na ação, contribuindo para um Carnaval mais seguro para a população pernambucana, período em que tradicionalmente cresce a demanda por bolsas de sangue.



A expectativa desta edição é alcançar 150 doadores, superando as 133 bolsas coletadas na campanha anterior, realizada em setembro de 2025. O dia da doação contará com momentos de confraternização, palestras sobre DST, Comunicação e Saúde Mental, além de lanches típicos, leves e muita alegria no exercício do voluntariado.



Podem participar da campanha voluntários com idade entre 16 e 69 anos, desde que atendam aos requisitos básicos de saúde, como peso mínimo de 50 quilos, boa alimentação antes da doação, ausência de sintomas gripais ou infecciosos e respeito aos intervalos recomendados entre as doações. Menores de 18 anos devem apresentar autorização e estar acompanhados por um responsável legal.



“Essa iniciativa faz parte da nossa cultura e do nosso valor de responsabilidade socioambiental. Queremos cuidar das pessoas, e é isso que nos move. Neste Carnaval, nosso objetivo é ajudar a garantir que o Hemope esteja preparado para salvar vidas”, afirma o vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra.