Suspeito de importunação sexual dentro de ônibus é detido em Caruaru
Segundo a PRF, uma passageira relatou que homem apalpou as costas dela durante viagem de ônibus, o que configurou como importunação sexual
Publicado: 05/02/2026 às 11:59
PRF relatou caso de importunação sexual dentro de ônibus (PRF)
Um homem suspeito de praticar importunação sexual contra uma passageira de ônibus foi detido, na noite de quarta-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 104, em Caruaru, no Agreste.
O veículo havia saído da cidade em direção a Santa Cruz do Capibaribe, na mesma região.
Segundo a PRF, por volta das 19h30, um ônibus parou na unidade da PRF de Caruaru e uma passageira desembarcou. Ela relatou que um dos passageiros sentou atrás da poltrona dela e, durante a viagem, apalpou as costas dela e foi descendo a mão.
Nesse momento, a mulher se levantou e pediu que o motorista parasse o ônibus no posto da PRF. Os policiais entraram no veículo e identificaram o suspeito de praticar o crime.
O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Caruaru e poderá responder por importunação sexual, que prevê pena de um a cinco anos de reclusão.