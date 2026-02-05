Suspeito de importunação sexual dentro de ônibus é detido em Caruaru

Segundo a PRF, uma passageira relatou que homem apalpou as costas dela durante viagem de ônibus, o que configurou como importunação sexual

PRF relatou caso de importunação sexual dentro de ônibus (PRF)

Um homem suspeito de praticar importunação sexual contra uma passageira de ônibus foi detido, na noite de quarta-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 104, em Caruaru, no Agreste.

O veículo havia saído da cidade em direção a Santa Cruz do Capibaribe, na mesma região.

Segundo a PRF, por volta das 19h30, um ônibus parou na unidade da PRF de Caruaru e uma passageira desembarcou. Ela relatou que um dos passageiros sentou atrás da poltrona dela e, durante a viagem, apalpou as costas dela e foi descendo a mão.

Nesse momento, a mulher se levantou e pediu que o motorista parasse o ônibus no posto da PRF. Os policiais entraram no veículo e identificaram o suspeito de praticar o crime.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Caruaru e poderá responder por importunação sexual, que prevê pena de um a cinco anos de reclusão.

