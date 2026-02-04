Hospital dos Servidores do Estado vai receber investimentos de R$ 10 milhões

O prédio onde funciona o HSE vai completar 101 anos no próximo mês de maio e passa por reformas

Hospital dos Servidores de Pernambuco (Divulgação/Sassepe)

A Secretaria de Administração do Estado publicou, no Diário Oficial, divulgou, nesta quarta-feira (4), o lançamento de um pregão eletrônico para a contratação de serviços de reforma e manutenção do Hospital dos Servidores do Estado (HSE).

O valor total do investimento está estimado em pouco mais de R$ 10 milhões.



De acordo com a diretora administrativa do HSE, Isabella Nascimento, os serviços que compõem a contratação de manutenção predial se dividem em manutenção preventiva, corretiva, elétrica e hidrossanitária. “A empresa terá serviços programados e específicos, pontuais ou emergenciais, dentro do escopo das atividades estabelecidas pelo pregão.”



O prédio onde funciona o HSE completará 101 anos em maio deste ano. Recentemente, foi iniciada uma requalificação, com serviços de alvenaria e pintura. Além da recuperação e pintura da fachada, portas e janelas estão sendo pintadas, e as calhas impermeabilizadas, com material que garante maior durabilidade. A contratação de uma nova empresa ajudará a conservar as áreas construídas, com pequenas reformas, ajustes e adequações.

“Ainda este mês, a unidade de saúde receberá diversos equipamentos para os setores de oftalmologia e de endoscopia. Entre as aquisições está o tonômetro de aplanação, que serve para medir a pressão intraocular, detectar e monitorar o glaucoma, doenças da retina e o controle pós-operatório”, explica o presidente do Instituto de Atenção à Saúde e Bem Estar dos Servidores (Iassepe) – responsável pela administração da unidade hospitalar -, Douglas Rodrigues.

