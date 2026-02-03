Senai oferece 260 bolsas gratuitas para cursos de qualificação profissional no Sertão

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Senai Pernambuco ( www.pe.senai.br/editais ). Os prazos variam de acordo com a data de início das turmas.

No Senai, a manutenção será feita por docentes das áreas de Eletrônica, Mecânica e Calibração de Instrumentos. (Paulo Paiva/ DP Foto)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Petrolina, no Sertão, abriu para 260 oportunidades gratuitas em cursos de aperfeiçoamento profissional. As capacitações são presenciais e contemplam dez áreas distintas.



Entre as opções oferecidas estão os cursos de Básico de Eletricidade, Fundamentos de Eletricidade Automotiva, Informática Básica, Montagem, Manutenção e Configuração de Computadores, além de Excel nos níveis básico, intermediário e avançado. As aulas serão realizadas nos turnos da tarde e da noite.



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Senai Pernambuco. Os prazos variam de acordo com a data de início das turmas.



Para concorrer a uma vaga, é necessário ter idade mínima de 16 anos, declarar condição de baixa renda no momento da inscrição e possuir disponibilidade para frequentar as aulas presenciais, além de atividades práticas e visitas técnicas em parceiros.