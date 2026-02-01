Prévia no Engenho do Meio é marcada por brigas: até um cadeirante foi derrubado no chão

Imagens de vídeo mostram o momento em que várias pessoas estão brigando e um cadeirante é derrubado no chão

Cadeirante foi derrubado no chão durante briga em prévia no Engenho do Meio (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Não só a alegria esteve presente na prévia do bloco Pacu do Bico Doce, no Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife, neste sábado (30).

Imagens de vídeo mostram uma briga generalizada durante o evento. Durante a confusão, um cadeirante chegou a ser derrubado no chão.

Também é possível ver policiais militares correndo atrás dos brigões.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) classificou o confronto como “tentativas isoladas de envolvimento em brigas por parte de alguns participantes”.

“Situações que foram prontamente controladas pela atuação do policiamento no local.”

Uma pessoa foi presa.

“Durante uma dessas intervenções, um indivíduo envolvido em desordem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis.”, conclui a nota.

