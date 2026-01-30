Diario de Pernambuco registrou os primeiros ataques de tubarão nos anos 1970, no Grande Recife

Edição do dia 28 de julho de 1976 trouxe a morte de Cândido Walmir Araújo, estudante de 16 anos, vítima de ataque de tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Edição do Diario registrou primeiros ataques de tubarão nos anos 1970 (REPRODUÇÃO/DP)

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) registra 82 ataques, com 27 mortes, já incluso o óbito de Deivson Rocha, de 13 anos, na última quinta (29).

Os números, que começaram a ser contabilizados em 1992, são mais expressivos. Nos anos 1970, o Diario de Pernambuco cobriu os primeiros ataques.

Na edição do dia 28 de julho de 1976, há quase 30 anos, a página 14 do primeiro caderno trazia o título: “Pai de rapaz diz que ele foi morto por tubarão”.

“O cadáver encontrado domingo na praia de Piedade, próximo a casa 4.160 do qual restavam intatos a pena a cabeça e os pés, "era do meu filho o estudante Cândido Walmir Araújo (16 anos natural de Garanhuns e residente na rua Noel Nutels, 77, São Bernardo dos Campos, São Paulo), que foi devorado por um peixe de grande porte. Sei disso porque, além de ver o ataque do animal, eu tentei salvar o menino — disse ontem, o sr. Miguel de Lima Araújo.”

Relatava o início da matéria, referindo-se a um ataque de “peixe de grande porte”.

O pai do adolescente morto, cuja família era natural de Garanhuns, radicada em São Paulo, contou à reportagem do Diario que o filho tinha pouco contato com o mar”.

De volta ao estado, para aproveitar as férias, a família foi à praia de Piedade. Assim que eles chegaram, o garoto entrou logo na água.

“Eu e minha filha ficamos na areia. De repente, ele começou a gritar por socorro e nós nadamos para ajudá-lo sem saber o que estava acontecendo. Próximos ao local, vimos seu corpo sendo puxado para baixo e eu ainda consegui tocá-lo, mas aí o vi sendo devorado por um enorme peixe. Pouco depois, ele desapareceu”, trouxe a reportagem da edição.

Na mesma página 14, outra matéria lembrava que, no mês anterior, acontecera o primeiro ataque de tubarão, tratado, mais uma vez na época, como “peixe de grande porte”.

“O comerciário Sebastião Manoel de Santana, encontrado no dia 20 de Junho em Piedade, próximo ao local onde o estudante morreu, com o corpo semidevorado. Foi a primeira vítima, neste ano, de ataque de peixes de grande porte em praias da Zona Sul da cidade.”