Mulher é assassinada a tiros pelo companheiro no Sertão; suspeito está preso

IM fica no Recife (Foto: Arquivo)

Uma mulher foi assassinada pelo companheiro, em Belém do São Francisco, no Sertão pernambucano.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi preso em flagrante, em Cabrobó, na mesma região.

A morte de Shaylane Brenda Cordeiro Balbino, de 27 anos, aconteceu na zona rural de Belém do São Francisco, na quarta-feira (28), na Fazenda Brandões, localizada no distrito de Ibó.

O suspeito do assassinato é Cosme Eduardo Alves de Araújo, de 19 anos.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Cabrobó, onde prestou depoimento e permanece à disposição da Justiça após audiência de custódia.

Como foi

Shaylane levou três tiros. Mesmo sendo socorrida e levada para o Hospital Municipal de Cabrobó, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina para a realização de exames.

O que diz a polícia

Por meio de nota divulgada nesta sexta (30), a Polícia Civil informou que registrou a prisão em flagrante de um homem de 19 anos pelo crime de homicídio consumado de uma mulher de 27 anos.

“O autor foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia”, acrescentou. .

