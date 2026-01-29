Instituto abre 80 vagas para cursos gratuitos profissionalizantes na área de tecnologia
As vagas dos cursos gratuitos são oferecidas para jovens entre 15 e 29 anos que estejam cursando ou concluído o Ensino Médio em escolas públicas no Recife
Publicado: 29/01/2026 às 11:35
Cursos são voltados para alunos do Ensino Médio da rede pública (DIVULGAÇÃO/IOS)
O Instituto da Oportunidade Social (IOS) anuncia a abertura de 80 vagas gratuitas para seus cursos profissionalizantes, com ênfase em capacitações na área de tecnologia, no primeiro semestre de 2026.
As oportunidades são voltadas para jovens de 15 a 29 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas, na unidade de Recife.
As inscrições devem ser realizadas no site do instituto.
Na unidade de Recife, estará disponível o curso de Gestão Empresarial com ERP, em formato híbrido (2 dias presenciais e 2 dias online), com aulas nos turnos da manhã e tarde.
Os cursos do IOS têm duração de até cinco meses, com modalidades que variam entre presencial, online e híbridas, com opções de turnos flexíveis (manhã, tarde, noite e sábados) que se adequam à rotina dos estudantes.
Não são exigidos conhecimentos prévios e o currículo abrange desde conceitos técnicos e administrativos até habilidades socioemocionais (soft skills), cidadania e empregabilidade, essenciais para a inserção no mercado de trabalho.
As inscrições para a unidade de Recife estarão abertas até o dia 20 de fevereiro Já o início das aulas está previsto para o dia 9 de março.