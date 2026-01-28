Sesi abre inscrições para 500 vagas em cursos gratuitos profissionalizantes em Pernambuco
As vagas para os cursos gratuitos profissionalizantes do Sesi são destinadas a jovens entre 18 e 29 anos
Publicado: 28/01/2026 às 11:17
Sesi abriu vagas para cursos gratuitos (Arquivo )
O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está ofertando 500 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante, com cursos em parceria com o SENAI-PE.
As vagas são destinadas para jovens de 18 a 29 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro pelo site do Sesi.
O programa é fruto de uma parceria entre o SESI Pernambuco, por meio do programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e prevê bolsa-auxílio de R$ 100 para os estudantes.
A EJA Profissionalizante ofertada pelo SESI-PE abrange o Ensino Fundamental, anos finais, e o Ensino Médio.
Os cursos profissionalizantes têm duração de 2 meses em diversas áreas, como Alvenaria, Padeiro, Eletricista, Instalador Predial, Almoxarife, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, entre outros.
Ao longo do programa, os estudantes terão atividades online e encontros presenciais.
Confira a distribuição dos cursos profissionalizantes:
SENAI Goiana
Almoxarife (50 vagas)
SENAI Paulista
Pedreiro de Alvenaria (50 vagas)
Eletricista Instalador Predial (50 vagas)
SENAI Santo Amaro
Padeiro (50 vagas)
Pintor Imobiliário (50 vagas)
SENAI Areias
Eletricista Instalador Predial (50 vagas)
Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (50 vagas)
SENAI Caruaru
Almoxarife (50 vagas)
SENAI Petrolina
Pedreiro de Alvenaria (50 vagas)
Padeiro (50 vagas)