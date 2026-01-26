PGE recebe intimação que suspende reajuste das passagens de ônibus e Frente quer audiência com governadora

Em nota, a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco diz que pode recorrer da suspensão do reajuste das passagens de ônibus

Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco analisará decisão que suspende reajuste das passagens de ônibus (DIVULGAÇÃO/PGE)

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) informou, nesta segunda (26), que recebeu a intimação da decisão que suspende o reajuste da tarifa do transporte público da Região Metropolitana do Recife.

Conforme nota oficial, a PGE-PE analisará a matéria dentro do prazo estipulado, “com avaliação da possibilidade de recurso”.



“O reajuste estava previsto para entrar em vigor em 1º de fevereiro e seguiu todo o procedimento legal.”



Também nesta segunda, a Frente de Luta pelo Transporte Público protocolou um pedido de audiência com a governadora Raquel Lyra.



No documento apresentado, o movimento alega que o governo estadual não vem permitindo a participação dos conselheiros da sociedade civil nos debates sobre os rumos do transporte na Região Metropolitana.



Segundo o coordenador e advogado da Frente, Pedro Josephi, “queremos apresentar à governadora as nossas ideias, propostas e acúmulos sobre a temática. É possível caminhar para a tarifa zero, pois hoje o Estado já paga todas as despesas das empresas de ônibus e estamos sem licitação no setor”.



O movimento conseguiu na última sexta-feira (23) uma decisão judicial do TJPE determinando a suspensão do aumento das passagens por indícios de irregularidades no processo.