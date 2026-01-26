PGE recebe intimação que suspende reajuste das passagens de ônibus e Frente quer audiência com governadora
Em nota, a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco diz que pode recorrer da suspensão do reajuste das passagens de ônibus
Publicado: 26/01/2026 às 14:00
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco analisará decisão que suspende reajuste das passagens de ônibus (DIVULGAÇÃO/PGE)
A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) informou, nesta segunda (26), que recebeu a intimação da decisão que suspende o reajuste da tarifa do transporte público da Região Metropolitana do Recife.
Conforme nota oficial, a PGE-PE analisará a matéria dentro do prazo estipulado, “com avaliação da possibilidade de recurso”.
“O reajuste estava previsto para entrar em vigor em 1º de fevereiro e seguiu todo o procedimento legal.”
Também nesta segunda, a Frente de Luta pelo Transporte Público protocolou um pedido de audiência com a governadora Raquel Lyra.
No documento apresentado, o movimento alega que o governo estadual não vem permitindo a participação dos conselheiros da sociedade civil nos debates sobre os rumos do transporte na Região Metropolitana.
Segundo o coordenador e advogado da Frente, Pedro Josephi, “queremos apresentar à governadora as nossas ideias, propostas e acúmulos sobre a temática. É possível caminhar para a tarifa zero, pois hoje o Estado já paga todas as despesas das empresas de ônibus e estamos sem licitação no setor”.
O movimento conseguiu na última sexta-feira (23) uma decisão judicial do TJPE determinando a suspensão do aumento das passagens por indícios de irregularidades no processo.