Bicho-preguiça é resgatado pela PRF quando tentava atravessar a BR-101

Conforme a PRF, o bicho-preguiça foi encaminhado a uma mata no bairro de Dois Irmãos, na Zona Oeste do Recife

Bicho-preguiça foi levado por agente da PRF de volta à mata (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um bicho-preguiça foi resgatado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste domingo (25). O animal foi encontrado por um motorista, no acostamento da BR-101, na Vila dos Milagres, no Ibura, Zona Sul do Recife.

Segundo a PRF, uma equipe realizava uma ronda no km 73 da BR-101, quando avistou o homem que havia acabado de encontrar o bicho-preguiça tentando atravessar a rodovia.

Ele foi examinado pelos agentes e, após a confirmação que não estava ferido, embarcado na viatura da PRF. O animal foi encaminhado até uma mata, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Oeste do Recife, retornando ao seu habitat natural.