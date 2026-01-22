Metrô do Recife vai funcionar normalmente no domingo (25)

O objetivo é atender a demanda de candidatos ao Concurso Público Unificado de Pernambuco e de torcedores que vão à Arena

Metrô do Recife passa por troca de trilhos (Nivaldo Fran/Arquivo DP)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta quinta-feira (22), que o Metrô do Recife vai funcionar normalmente no próximo domingo (25), das 5h às 23h.

A medida vale tanto na Linha Centro quanto na Linha Sul.

O objetivo é atender às demandas dos candidatos do Concurso Unificado de Pernambuco e também dos torcedores que vão acompanhar o Clássico das Emoções entre Santa Cruz x Náutico, que acontecerá às 18h, na Arena de Pernambuco.