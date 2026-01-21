Univasf abre processo de seleção para professor substituto com salários até R$ 8 mil

O Processo de Seleção Simplificada, cuja inscrição vai até a próxima segunda (26), formará cadastro reserva para professor substituto da Univasf

Universidade abre processo seletivo para cadastro reserva de professores (DIVULGAÇÃO/UNIVASF)

Estão abertas as inscrições para o Processo de Seleção Simplificada (PPS) para formação de cadastro de reserva de professor substituto da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

Os interessados têm até as 18h da próxima segunda-feira (26) para realizar a inscrição, que deverá ser feita no site de Concursos da Univasf, mesmo endereço eletrônico onde se encontra o edital que regula o processo.

O PPS contempla 33 perfis para atuação nos sete campi da Instituição.

A formação acadêmica exigida para cada vaga, a área de atuação, o regime de trabalho, prazo de vigência do contrato o e o colegiado de lotação estão dispostos no Anexo I do edital.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 120,00, conforme o perfil da vaga, e deverá ser recolhido por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), a ser emitida ao final do processo de inscrição no site de concursos da Univasf. O pagamento da GRU poderá ser efetuado até o dia 27 de janeiro de 2026.

A remuneração do professor substituto corresponderá ao valor estabelecido para o nível 1 da Classe A, conforme a titulação do candidato e o regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. Os valores variam de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.

O processo seletivo será composto por prova didática, de caráter eliminatório, com peso 0,6, e exame de títulos, de caráter classificatório, com peso 0,4.

Mais informações, bem como o edital completo e seus anexos, estão disponíveis no site de Concursos da Univasf.