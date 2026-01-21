Novas cores e significados para a população do Totó

ONG Cores do Amanhã auxilia cerca de 750 famílias por semestre com trabalho social local no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife

ONG Cores do Amanhã atua há quase 17 anos promovendo cidadania, cultura e transformação no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife (Foto: Cortesia)

O que começou em um pequeno terraço no bairro do Totó, Zona Oeste do Recife, transformou-se em um pilar de resistência social. Desde 2009, o movimento Cores do Amanhã oferece cultura, educação e esperança às famílias da localidade, utilizando a arte urbana e o esporte para oferecer novas perspectivas a jovens que vivem no entorno do Presídio Aníbal Bruno, atual Complexo Penitenciário do Curado, e uma das penitenciárias mais problemáticas do Brasil.

Idealizadora do projeto, Jouse Barata, de 43 anos, relembra como tudo começou.

“O ‘Cores’ começou em 2009, num pequeno terraço na casa da minha mãe, aqui do lado do Presídio Aníbal Bruno. Minha mãe já era educadora, dava aula de reforço. E eu me juntei com três amigos grafiteiros. Sou grafiteira e os fundadores também são grafiteiros. Quando a gente começou, era uma iniciativa de rua, do movimento hip-hop. Começamos a levar oficinas de hip-hop dentro desse pequeno terraço. A primeira oficina da gente foi de grafitagem”, conta ao Diario de Pernambuco.

Jouse compartilha que cresceu nos arredores do Aníbal Bruno, e que antes do projeto não entendia completamente a importância de uma organização que promovesse um trabalho social local. Hoje, ela destaca como esses trabalhos podem fazer a diferença na vida de tantas pessoas.

“Ainda na minha infância eu não entendia muito a importância de ter um projeto social, mas minha mãe já dava aulas. Eu cresci vendo muitas situações na minha comunidade. Muitos jovens se perderem para as drogas, para tráfico, então eu queria dar um destino diferente às crianças que vivem no entorno do presídio. O sonho da gente foi sempre incentivar as crianças com coisas boas através da arte, dos esportes, e hoje o Cores já é considerado um ponto de cultura”.

Segundo a organização, 750 famílias são beneficiadas por semestre pelas atividades da ONG. São atividades diversas entre cultura e esporte, diz Jouse. Balé, karatê, capoeira, oficinas para mulheres, idosas, crianças a partir dos quatro anos, e tudo de forma gratuita.

As identidades da ONG e da localidade do Totó chegam a se confundir diante do reconhecimento e alcance do trabalho realizado pelo Cores do Amanhã na região.

“A gente vem de um contexto de muita luta aqui, porque além de estar do lado de um presídio, resistindo há 17 anos, também atendemos as comunidades do entorno atingidas pelas enchentes. Damos suporte, levamos sopão, alimentação, fazemos ações de Natal, Dia das Crianças, de entrega de alimento o tempo todo, principalmente comunidade de Sapo Nu, Mustardinha, são pontos que a gente atende de forma fixa também. Dependemos muito das doações, seja do banco de alimentos ou dos institutos”.

A organização vive e se mantém na ativa ao longo dos anos, e resistindo aos desafios, por meio da força de voluntários engajados e persistentes. Para se manter, toda ajuda é bem-vinda.

“Ao longo dos anos, conseguimos mobilizar mais voluntários. Vivemos do voluntariado, é o que faz o ‘Cores’ vivo até hoje. A sede funciona no contraturno escolar, tarde e noite e, no sábado, o dia todo. Vivemos de bazar, de feira, de trabalho de grafitagem, de projetos de todos os tipos”, revela.

Jouse reafirma o poder da educação e do trabalho social como agente de promoção de cidadania, valores e mudança. “Daqui a gente planta, daqui a gente colhe, daqui a gente alimenta. A importância do Cores na vida dessas crianças é oferecer um espaço seguro, de acolhimento e com novas oportunidades na vida delas o fazendo bem”, finaliza.

