Tempo quente e chuvoso aumenta a proliferação do Aedes aegypti

Em Pernambuco, mais de 12 mil casos foram confirmados desde o final de 2024

O Aedes aegypti vive preferencialmente nas áreas internas das habitações e geralmente possuem hábitos diurnos (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O tempo quente e chuvoso entre os meses de janeiro e maio, favorece a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus da dengue, e contribui para o aumento no número de casos de arboviroses (doenças transmitidas por mosquitos e carrapatos).

Medidas preventivas básicas como o descarte de lixo em sacos plásticos bem fechados, limpeza dos reservatórios de água e calhas d’água são essenciais para impedir a sua reprodução, mas não são suficientes para eliminar o mosquito de forma definitiva.

Nesses casos, se faz necessário a dedetização profissional que atua diretamente nos focos do Aedes, interrompendo o seu ciclo de reprodução. O combate à dengue deve ser contínuo e preventivo e o investimento em dedetização profissional não deve ser visto como um custo, mas sim como proteção à saúde, à imagem do empreendimento e à segurança de todos.

O Aedes aegypti vive preferencialmente nas áreas internas das construções e geralmente possuem hábitos diurnos, diferentemente do mosquito comum, conhecido como "pernilongo" ou "muriçoca", ativo principalmente durante a noite.

Mesmo a pessoa que já foi infectada pela dengue pode ser infectada novamente, já que existem quatro sorotipos (“variações”) do vírus. Ou seja, uma pessoa pode ser acometida pela doença em até quatro ocasiões distintas. Desde o final de 2024, mais de 12 mil casos de dengue foram confirmados em Pernambuco, segundo dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do estado.

Os principais sintomas da doença incluem febre, forte dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele. Em caso de suspeita de infecção, as autoridades de saúde orientam manter uma boa hidratação, evitar a automedicação e, principalmente, procurar um médico ou uma unidade de saúde.

