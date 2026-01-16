Filho de pernambucana morta na Alemanha em vazamento de gás reencontra o pai após um mês

Kauã Emanuel Soares da Silva, de 8 anos, irá voltar com a família para o Brasil no dia 18 de janeiro

Kennedy Anderson, pai de Kauã, reencontra o filho (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um mês após a morte da pernambucana Luciana Soares da Silva, de 41 anos, na Alemanha, a família conseguiu reencontrar o filho mais velho dela. Kauã Emanuel Soares da Silva, de 8 anos, reencontrou, na quinta-feira (15), o pai e a avó materna, que permaneciam no país europeu desde o fim de dezembro em busca da guarda das crianças e da regularização da situação familiar.

"Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Consegui ter meu filho de volta. Todos sabem como foi a luta, a aflição e a ansiedade", afirmou Kennedy Anderson, pai de Kauã.

“Meu pai estava há noites sem dormir e, naquele momento, foi como se o coração voltasse a bater, como se ele voltasse a respirar novamente”, relata a filha mais velha, Larissa Soares, de 21 anos.

Desde o falecimento de Luciana, causado pela inalação de gás após um vazamento em um aquecedor na casa onde morava, Kauã e a irmã caçula, Maria Khatarina, que tem poucos meses de vida, estavam sob responsabilidade do governo alemão.

A medida foi adotada porque o menino não possuía representante legal no país e a bebê ainda não havia sido registrada no momento do acidente. Luciana vivia na Alemanha com o companheiro alemão, um enteado de 14 anos, Kauã, filho de um relacionamento anterior no Brasil, e a recém-nascida, fruto da união atual.

O reencontro ocorreu depois de semanas sem contato direto entre o menino e os familiares brasileiros. Segundo relatos da família, o pai de Kauã só conseguiu vê-lo brevemente durante uma audiência realizada no dia 12 de janeiro. Até então, não havia sido autorizada qualquer aproximação.

“Eu achei que estava sonhando. Naquele momento, pensei que não fosse real. Minha reação foi chorar imediatamente. Meu pai fez uma chamada de vídeo para me mostrar, para eu ver o encontro com meus próprios olhos”, conta Larissa.

A expectativa agora é de que o pai e a avó materna retornem ao Brasil nos próximos dias acompanhados de Kauã e levando também as cinzas de Luciana. A família optou pela cremação diante da impossibilidade financeira de arcar com o traslado do corpo para o Brasil, cujo custo era estimado em aproximadamente R$ 100 mil.

Enquanto isso, a situação da bebê Maria Khatarina segue indefinida. A família afirma que continuará tentando obter a guarda da criança para que os irmãos permaneçam juntos. O processo, no entanto, é considerado mais complexo, já que a menina não havia sido registrada quando a mãe morreu, apesar de o pai ser o viúvo de Luciana.

Mesmo com o retorno ao Brasil, os familiares informaram que poderão acompanhar e participar das audiências de forma remota, enquanto a Justiça alemã analisa o caso.

“Em relação à Maria, as audiências estão acontecendo de forma online, porque o processo deve demorar em torno de três a quatro meses. É um tempo muito grande para ela permanecer lá”, diz Larissa.

Relembre o caso

Luciana, natural de Olinda, morreu no dia 15 de dezembro, na cidade de Cölbe. Todos os moradores da casa precisaram ser hospitalizados após o vazamento de gás, mas apenas ela não resistiu. A família no Brasil só foi informada da morte no dia seguinte, quando o companheiro, ainda internado em estado grave, conseguiu entrar em contato por telefone e confirmou que as crianças estavam vivas.

Sem outros parentes no país, Kauã e Maria foram encaminhados a um abrigo temporário. No dia 21 de dezembro, a filha mais velha de Luciana, Larissa Soares, a mãe da vítima e o ex-marido viajaram para a Alemanha para acompanhar o caso, tratar da liberação do corpo e tentar a guarda dos filhos. Larissa retornou ao Recife no dia 4 de janeiro, enquanto o pai de Kauã e a avó materna permaneceram no país até a definição dos primeiros encaminhamentos, que resultaram no reencontro de quinta-feira.

