Pista de bicicross do Parque da Jaqueira é derrubada após liberação do Iphan

A demolição da pista de bicicross acontece com o aval do Iphan, que chegou a embargar a obra em novembro do ano passado. Professor de escolinha lamentou medida

Pista de bicicross deve dar lugar a restaurantes (Francisco Silva/DP Foto)

Com 40 anos de existência, a pista de bicicross do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, já está sendo derrubada pela Viva Parques, empresa responsável pela gestão do espaço público. A demolição acontece com o aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que chegou a embargar a obra em novembro do ano passado.

Na ocasião, o órgão informou que a empresa ainda não havia feito o envio do projeto de intervenção para o entorno da Capela de Nossa Senhora da Conceição das Barreiras, que fica dentro do parque e é tombada pela União desde 1938. De acordo com o art. 7º da portaria 187/2010 do Iphan, o requerente de intervenções em bens tombados deve apresentar o projeto executivo da obra.

De posse do projeto, cabe ao órgão realizar análise e autorização prévia da obra. Procurado pelo Diario, o Iphan confirmou que autorizou a demolição da pista, bem como a execução do projeto do Parque infantil proposto pela Viva Parques. Além disso, o Iphan esclarece que havia cancelado o termo de embargo da obra da pista de Pump Track, inaugurada em 29 de novembro de 2025.



No mesmo mês, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) chegou a recomendar que a obra fosse paralisada enquanto não houvesse autorização do Iphan. De acordo com órgão, a concessionária descumpriu o contrato de concessão, segundo o qual os investimentos previam, para a pista de bicicross, “apenas a possibilidade de ‘manutenção’, sem admitir ‘demolição’ ou ‘substituição’ do equipamento”.

No contrato, a definição de "manutenção" refere-se a intervenções que não alterem as características da infraestrutura, limitando-se a atualizações de sistemas, revestimentos ou correções leves. Também procurado pela reportagem, o MPPE disse que oficiou, por meio da 20ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Habitação e Urbanismo), a prefeitura e o Iphan “para que esclareçam sobre os fatos”.



Despedida

Considerado histórico para o ciclismo radical do estado, o local era conhecido por receber competições nacionais e estaduais. A pista era a casa da escolinha de bicicross do ex-atleta e treinador Gilmar Batista dos Santos, que acolhe jovens periféricos por meio do esporte. Foi ele que solicitou a Joaquim Francisco, ex-prefeito do Recife, a construção da estrutura.

“Pedro Queiroz, que representou o Brasil nas últimas Olimpíadas, chegou para mim naquela pista com quatro anos. Aquela era a nave-mãe. Já sofri muito, tenho que aceitar que o que passou, passou”, lamenta.

De acordo com Gilmar, a demolição da pista abalou os alunos da escolinha, que atende a cerca de 30 crianças e jovens. “Perdi cinco alunos, frustrados com o que aconteceu. Estou tentando colocar na cabeça deles que nada é para sempre”, comenta.

Em dez dias, o treinador espera retomar o trabalho da escolinha em uma nova pista, que está sendo construída pela administradora no Parque Santana, também concedido por 30 anos por meio de licitação aberta pela prefeitura. A Viva Parques prometeu oferecer materiais e espaço para treinamento no local.

“A empresa está me dando condições de trabalho, mas a história não tem dinheiro que pague. Não vou dizer que estou feliz, mas estou me preparando para dar continuidade”, completa.

