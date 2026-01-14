° / °
ARLINDO 'ANOMALIA'

Morre 'Popeye Brasileiro', aos 55 anos, por problemas renais

Arlindo de Souza estava internado no Recife. Ele ficou conhecido pelo porte físico e por inserir óleo mineral no corpo

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/01/2026 às 17:07

Arlindo de Souza, conhecido nacionalmente como

O olindense Arlindo de Souza, conhecido nacionalmente como “Popeye Brasileiro”, morreu na madrugada desta terça-feira (13), no Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife. Ele tinha 55 anos e estava internado desde dezembro, em tratamento por complicações relacionadas a problemas renais.

Morador de Águas Compridas, em Olinda, Arlindo ganhou notoriedade por causa do aspecto físico incomum, resultado da aplicação de óleo mineral e outras substâncias nos braços para aumento artificial da musculatura. A prática, que ele próprio admitia, acabou rendendo comparações com o personagem Popeye, do desenho animado, e o levou a participar de programas de televisão em todo o país no início dos anos 2000.

O sepultamento está marcado para a tarde desta quarta-feira (13), no Cemitério de Águas Compridas.

Quem foi o “Popeye Brasileiro”

Pedreiro de profissão, Arlindo começou a frequentar academias ainda na adolescência, ao lado de um irmão, que mais tarde morreu vítima de assalto. Solteiro, sem filhos e com poucos anos de estudo, ele complementava a renda com trabalhos informais como servente de pedreiro.

A projeção nacional veio em 2014, quando sua história ganhou repercussão na imprensa internacional e chegou a ser destaque no site norte-americano Huffington Post. No Brasil, participou de atrações de grande audiência, como o Programa do Silvio Santos e programas apresentados por Luciana Gimenez, chamando atenção pelo porte físico e pela aparência fora do padrão.

O apelido “Anomalia”, que adotou com naturalidade, fazia referência ao tamanho desproporcional dos braços. Arlindo nunca escondeu que o volume era consequência da aplicação de uma mistura de óleo mineral e álcool, prática considerada extremamente perigosa por profissionais de saúde.

Fã declarado de fisiculturistas como Arnold Schwarzenegger, Arlindo também relatava ter utilizado esteroides, hormônios e vitaminas com o objetivo de aumentar a massa muscular. Apesar disso, reconhecia os riscos envolvidos e chegou a alertar seguidores de que o método não era seguro.

Nas redes sociais, onde também se tornou conhecido, compartilhava sua rotina e conteúdos relacionados à modificação corporal, gerando debates sobre estética, limites do corpo e saúde. Embora exibisse os músculos com orgulho, admitia que realizava os procedimentos por conta própria, sem acompanhamento médico.

 

