Baixa umidade: Inmet emite alerta para 62 cidades do Agreste e Sertão pernambucano; veja lista

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% em 62 municípios das regiões Agreste e Sertão de Pernambuco

Baixa umidade relativa do ar atinge parte de Pernambuco (Imagem: Inmet)

Um alerta potencial de baixa umidade que inclui 62 cidades do Agreste e Sertão Pernambucano foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta (14). Segundo a corporação, a previsão é de umidade relativa do ar varie entre 20 e 30% nas regiões até às 19h desta quinta (15).

Ainda de acordo com o Inmet, o risco de incêndios florestais e à saúde é baixo. As recomendações do órgão para a população é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas, e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira as cidades em alerta potencial pela baixa umidade:

Afogados da Ingazeira, Afrânio, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Betânia, Bodocó, Brejinho, Buíque, Cabrobó, Calumbi, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, CedroCustódia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, Ibimirim, Iguaracy, Inajá, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itaíba, Itapetim, Jatobá, Lagoa Grande, Manari, Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Poção, Quixaba, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaratu, Terra Nova, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Verdejante.

