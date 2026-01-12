Após entregar denúncia à Defensoria Pública, comissão de carroceiros segue até a Câmara do Recife

Os carroceiros devem entregar denúncias para a OAB de Pernambuco. Prefeitura do Recife afirma que "mantém diálogo permanente com os carroceiros, com o objetivo de ouvir as demandas e compreender as necessidades da categoria"

Protesto dos carroceiros seguem rumo à Defensoria Pública, no Centro do Recife (Foto: Marina Torres)

Após uma comissão formada por representantes dos carroceiros do Recife entregarem documentos à Defensoria Pública de Pernambuco, a categoria seguiu em protesto para a Câmara Municipal do Recife, no início da tarde desta segunda-feira (12).

De acordo com os carroceiros, o ato contesta a lei municipal que proibirá veículos de tração animal de circular no Recife a partir do dia 31 de janeiro.

No fim da manhã, Eklesiartes da Silva, um dos líderes do movimento, disse que a categoria deveria seguir até a Ordem dos Advogados do Brasil Secção Pernambuco (OAB-PE), no bairro de Santo Antônio, no Centro.

A ideia era entregar “denúncias de exclusão social” contra a categoria.

“Entreguei o documento com as denúncias na Defensoria Pública. O Defensor Público não estava presente, mas o documento foi entregue e carimbado. Esperamos que a Defensoria Pública faça o papel dela que é defender a minoria e cobre à Prefeitura do Recife o jeito certo de agir com o cidadão”, ressaltou Eklesiartes da Silva.

A ideia dos carroceiros também era entregar as denúncias à Câmara Municipal do Recife, porém, isso não foi possível, pois o Legislativo municipal ainda está de recesso, realizando apenas trabalhos administrativos.

“São muitas pessoas para criticar e pouca gente para querer ajudar. É interessante que muitas pessoas nos criticam, mas não ninguém tem a capacidade de chegar e adotar um animal. Viemos entregar o documento aqui na Câmara, mas infelizmente eles não estão disponíveis quando o cidadão precisa”, explicou Eklesiartes da Silva.

O que diz prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que mantém diálogo permanente com os carroceiros, com o objetivo de ouvir as demandas e compreender as necessidades da categoria diante das mudanças previstas.

Ainda de acordo com a gestão municipal, foram realizadas duas rodadas de censo, nos meses de junho e dezembro de 2025, com a finalidade de identificar os condutores e inseri-los nos benefícios oferecidos pela gestão municipal. Até o momento, segundo a Prefeitura, 46 condutores se cadastraram.

A gestão municipal destacou ainda que o cadastramento segue aberto em novo formato. Para participar, os interessados devem entrar em contato com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais para agendar o atendimento em seu bairro, por meio do telefone (81) 3355-1670 ou pelo WhatsApp (81) 99215-1666.

Início do pagamento das indenizações

A Prefeitura do Recife informou também que deu início ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, que prevê o pagamento de indenizações e a concessão de benefícios mediante a entrega voluntária de cavalos e carroças.

O valor das indenizações é de R$ 1,2 mil para cada animal e cada veículo entregue. Segundo a gestão municipal, no último mês de novembro, um primeiro grupo de carroceiros já foi contemplado, totalizando mais de R$ 13 mil em indenizações.

Também foram feitas, segundo a Prefeitura, a concessão de crédito para a aquisição de bicicletas elétricas e a disponibilização de vagas de emprego na limpeza urbana da cidade, o valor da bicicleta é dividido em 60 parcelas de R$100.

O programa também prevê alternativas de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo. Ao todo, são disponibilizadas, segundo a Prefeitura, mais de 60 cursos profissionalizantes, incluindo formações como eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico.

