Duas pessoas são autuadas por exercício ilegal da profissão de educador físico em praias do Grande Recife

Durante a Operação Praia Legal do CREF12/PE, realizada entre segunda (5) e quinta (8), foram fiscalizadas 32 atividades funcionais na orla das praias do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.

Entre as atividades fiscalizadas estão 24 treinamentos funcionais, três treinamentos de vôlei, dois treinamentos de corrida, dois treinamentos de beach tênis e um treinamento de futevôlei. (Foto: Divulgação / CREF12/PE)

Duas pessoas foram autuadas pelo Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco(CREF12/PE) exercendo, de forma ilegal, a profissão de educador físico em atividades funcionais na orla das praias do Grande Recife. As autuações foram realizadas durante a Operação Praia Legal, que fiscalizou 32 atividades funcionais entre segunda (5) e quinta (8).

Segundo o CREF12/PE, os autuados tiveram suspensão imediata das atividades. Ao todo, foram fiscalizadas 33 pessoas nas orlas do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.

Entre as atividades fiscalizadas estão 24 treinamentos funcionais, três treinamentos de vôlei, dois treinamentos de corrida, dois treinamentos de beach tênis e um treinamento de futevôlei.

“Temos sido firmes no combate ao exercício ilegal da Educação Física. Nenhuma pessoa que não seja Profissional de Educação Física registrada no CREF pode especificar, orientar ou ministrar exercícios físicos. Quem insistir nessa prática responderá criminalmente”, destacou o presidente do CREF12/PE, Prof. Lúcio Beltrão.

Segundo o CREF12/PE, a Operação Praia Legal é uma iniciativa periódica que tem como objetivo verificar se as atividades físicas realizadas nas praias pernambucanas são conduzidas por profissionais de Educação Física devidamente habilitados e registrados no Sistema CONFEF/CREFs.

A ação busca coibir o exercício ilegal da profissão e orientar a população sobre a importância de atividades físicas com acompanhamento profissional qualificado.

O conselho afirmou que as fiscalizações seguirão de forma contínua em diversos ambientes, como praias, academias, parques, escolas, estúdios e também na internet.

Desde 2021, o CREF12/PE utiliza drones e câmeras corporais durante as ações, reforçando a transparência e a eficiência do trabalho fiscalizatório.

O Conselho também orienta a população a sempre buscar profissionais de Educação Física habilitados e estabelecimentos regularizados para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas.

Denúncias sobre exercício ilegal de profissão ou espaços clandestinos podem ser feitas de forma anônima pelo site do CREF12/PE.

