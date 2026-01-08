"Grave crise financeira" de organização social motivou intervenção em UPAE, diz governo

A decisão do Governo Raquel Lyra foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (8). Unidade de saúde fica em Abreu e Lima, no Grande Recife

A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada de Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife (RMR) foi inaugurada no segundo semestre de 2018. (Reprodução/Google Street View.)

Após publicar o decreto que estabelece a intervenção direta do Governo de Pernambuco na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) Grande Recife, em Abreu e Lima, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirmou que a medida foi tomada em resposta à grave crise financeira de âmbito nacional enfrentada pela Organização Social Instituto de Gestão Aliança (IGA).

A decisão da governadora Raquel Lyra foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (8). "O pedido formal de Rescisão Contratual Consensual nº 001/2018 apresentado pela OSS Instituto de Gestão Aliança, em 2 de outubro de 2025, motivado por um quadro de grave crise de liquidez e inviabilidade financeira, originado por fatores externos à execução contratual em Pernambuco", diz um trecho do decreto.

Segundo a pasta, diante do pedido de rescisão contratual por parte do IGA, a intervenção busca assegurar a continuidade da assistência e evitar prejuízos à população da Região Metropolitana do Recife. “A secretaria reafirma seu compromisso em manter o pleno funcionamento da unidade, preservar os direitos dos profissionais e garantir a assistência regular aos usuários”, afirma a SES-PE em nota.

Nova gestão

Conforme o decreto, o gestor designado para conduzir a unidade durante os seis meses de intervenção é Douglas Roberto de Paula Rodrigues, presidente do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco (IRH/PE).

Rodrigues é graduado em Administração pela Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco (2002) e possui experiência na área de administração e no setor de saúde.

UPAE Grande Recife

A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada de Abreu e Lima, no bairro do Desterro, foi inaugurada em 13 de setembro de 2018. O equipamento oferecendo consultas com especialistas e exames para todo o Grande Recife, beneficiando cerca de 4 milhões de pessoas.

Com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, a unidade oferece diversas consultas médicas nas especialidades de Cardiologia, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Nutrição, Otorrinolaringologia, Reumatologia, Urologia e Vascular.

Sobre o Instituto de Gestão Aliança

Segundo busca por seu CNPJ, o Instituto de Gestão Aliança foi fundado em novembro de 2015 em Sapeaçu (BA) e opera sob o nome fantasia IBDAH (Instituto Brasileiro de Administração Hospitalar). De acordo com informações constantes em seu site oficial, a instituição mantém, entre suas operações, a gestão de uma clínica de hemodiálise localizada no município de Cruz das Almas, também na Bahia.

O Diario de Pernambuco entrou em contato por e-mail, mas não obteve retorno.

