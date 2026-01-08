Com pedidos de "sem anistia", Recife tem ato para lembrar 8 de janeiro

Protesto acontece na rua Sete de Setembro, no Centro do Recife (Diario de Pernambuco)

Um ato pró-democracia aconteceu na tarde desta quinta-feira (8), na Rua Sete de Setembro, no Centro do Recife. A manifestação começou por volta das 15h e seguiu pela Avenida Conde da Boa Vista, um dos principais corredores de ônibus da cidade



O ato lembrou os atos golpistas do 8 de janeiro, que aconteceram em Brasília (DF), em 2023.

Ao gritos de 'sem anistia', os manifestantes também se mostraram contra o bombardeio do governo Trump, dos Estados Unidos, em Caracas, na Venezuela, quando também foi levado o ex-presidente do país Nicolás Maduro.

Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou na íntegra o Projeto de Lei da Dosimetria, que previa a redução das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso, de outros envolvidos na chamada “trama do golpe”.