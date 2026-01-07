Com dados abaixo da meta, estado amplia período de vacinação de jovens contra HPV

Em Pernambuco, atualmente, a cobertura vacinal contra HPV está em 76,88% para o sexo feminino e 63,81% para o masculino. A meta preconizada pelo órgão de saúde federal é de 90%.

Campanha de vacinação contra o HPV será intensificada pelo Ministério da Saúde. Foto: Reprodução/Fotos Públicas ()

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou a ampliação do período de vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) na faixa etária de 15 a 19 anos, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

A meta é fazer o resgate vacinal de adolescentes e jovens não vacinados contra a doença, contribuindo para a proteção individual e coletiva.

As ações de imunização desse público devem ser realizadas pelas gestões municipais em todo o primeiro semestre deste ano.

A vacina garante a prevenção de cânceres associados ao vírus, como os de colo do útero, ânus, pênis, boca e orofaringe.

Anteriormente,o resgate dos não vacinados estava previsto para finalizar em dezembro de 2025.

“A recomendação também reforça a necessidade da realização de atividades de vacinação extramuros, ou seja, a ampliação do acesso da população alvo ao imunizante em ambientes como escolas, universidades e locais de grande circulação de público, a exemplo de shoppings. É fundamental que aqueles jovens que não se vacinaram em tempo oportuno possam buscar as salas e pontos de vacinação e se protegerem”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização de Pernambuco, Jéssica Mendes.

Calendário

Como parte do Calendário Nacional de Vacinação, a disponibilização do imunobiológico contra o HPV é realizada para população formada por crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, com o esquema de dose única.



No Estado, o imunizante também é ofertado na estratégia estadual de Vacinação nas Escolas. A parceria entre as secretarias estaduais de Saúde e de Educação oportuniza o acesso e estimula a imunização da população dentro do ambiente escolar, proporcionando a elevação das coberturas vacinais. Em todo o ano letivo de 2025, foram aplicadas 10.686 de HPV em escolas.

Em cada ação, são disponibilizadas imunizantes contra a Covid-19, HPV, Tríplice Viral, Influenza, Febre Amarela, Tétano, Hepatite B, etc., imunizantes já disponíveis no Calendário Nacional Básico de Vacinação.

