Governo federal lança edital com vagas para formação de agentes de saúde; saiba como se inscrever

Edital lançado pelo Governo vai selecionar movimentos sociais para criar 450 turmas de formação de agentes populares de saúde em 17 estados. Em Pernambuco, 600 vagas estão disponíveis

Agentes populares de saúde serão contratados (Divulgação )

O Governo do Brasil lançou um novo edital para formação de agentes populares de saúde. Em Pernambuco, estarão disponíveis 600 vagas com bolsas. A iniciativa busca selecionar movimentos sociais populares locais e nacionais para participação no Programa de Formação de Agentes Educadoras e Educadores Populares de Saúde (AgPopSUS).

A chama pública estará aberta até o próximo dia 18 de janeiro. Os movimentos podem se inscrever preenchendo o endereço eletrônico https://ee.agenciasus.org.br/x/FNwvmfd4.

Os inscritos selecionados posteriormente deverão indicar os educadores e educandos que irão fazer parte das turmas. O resultado preliminar está previsto para 5 de fevereiro, e o resultado final será publicado em 12 de fevereiro de 2026.

Formação

Serão 450 turmas com até 20 estudantes em 17 estados, com início entre março e abril. O edital prevê o pagamento de um incentivo financeiro no valor de R$ 2,5 mil para educadores e de R$ 560 para estudantes. A ação é executada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).

Segundo o edital, estão previstas 30 turmas em Pernambuco, sendo 21 destinadas a Movimentos Sociais Populares de abrangência nacional e 9 destinadas a Movimentos Sociais Populares de abrangência local.

Ao todo, a seleção pode beneficiar até 9 mil estudantes em todo o Brasil. Além de Pernambuco, os estados que receberão as turmas são: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal.

Luciana Maciel, diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, reforçou que a formação vai além da sala de aula.

"Com essa formação, qualificamos pessoas para atuar junto às suas comunidades, promovendo saúde, direitos e a defesa do SUS. É uma oportunidade de construir uma rede nacional de agentes comprometidos com o cuidado, a educação popular e a equidade no Sistema Único de Saúde", afirmou.

Dúvidas

O Governo divulgou, ainda, que haverá uma sessão pública virtual para esclarecimento de dúvidas no dia 9 de janeiro, pelo Canal do YouTube da AgSUS.

