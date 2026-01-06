Trânsito muda na Torre por causa de obra de drenagem; entenda

Obra de drenagem vai provocar interdição no cruzamento das ruas Padre Anchieta e José Bonifácio, no bairro da Torre, Zona Oeste

Rua Padre Anchieta, na Torre, terá interdição temporária (Google Maps)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou, nesta terça (6), que, a partir de quarta-feira (7), a Rua Padre Anchieta, no bairro da Torre, terá interdição total da via, na altura do cruzamento com a Rua José Bonifácio.

A mudança será necessária para uma obra de drenagem da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), que ocorrerá das 9h às 17h, com liberação de uma faixa para o tráfego nos demais horários.



Por causa da interdição, os condutores deverão realizar o desvio pela Rua Real da Torre, girar à direita na Rua Professora Anunciada da Rocha Melo e, em seguida, entrar novamente à direita na Rua José Bonifácio para retomar o trajeto original. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em 30 dias.



Os trabalhos serão para o reparo de abatimento na rede de drenagem da Rua Padre Anchieta. Serão substituídos 108 metros de tubulação e a Emlurb irá realizar o recapeamento de toda a extensão da via.



Agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão posicionados na área da intervenção para auxiliar a circulação e promover a segurança viária. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.