Recife nomeia 173 concursados para Saúde e Assistência Social

Profissionais de diversas categorias, como médicos, enfermeiros, técnicos de Enfermagem e outros cargos de níveis médio e superior, foram aprovados nos certames de 2019 e 2024. Já na Assistência Social, as nomeações de assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, agentes administrativos e nutricionista são referentes ao concurso regido pelo Edital nº 01/2020

A Prefeitura do Recife abriu 20 vagas gratuitas para a oficina de Expressão Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo para pessoas de 16 a 20 anos (Foto: Arquivo/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda (5), a nomeação de 153 profissionais aprovados em concursos públicos para reforçar a rede municipal de Saúde.

Também publicou a convocação de 20 novos servidores efetivos para a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome.

As convocações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Município no dia 31 de dezembro de 2025.



Na Saúde, os profissionais aprovados nos concursos realizados em 2019 e 2024 abrangem diversas categorias, como médicos, agentes comunitários de saúde (ACS), agentes de saúde ambiental e combate às endemias (Asace), cirurgiões-dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.

Os novos servidores irão atuar na expansão da Atenção Básica, especialmente nas Unidades de Saúde da Família Mais (USF+), além de reforçar as equipes das unidades de plantão, maternidades, Centros TEA/NDI, Consultórios na Rua, SAMU, Laboratório Central, Academia da Cidade, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Hospital de Pediatria.



Com essas convocações, sobe para 4.505 o número de nomeações, a maior da história da Saúde do Recife.

Segundo a prefeitura, desde 2021, a cobertura da Atenção Básica avançou de 59% para 80%, enquanto a Saúde Bucal passou de 39,5% para 70%.



A lista completa dos 153 novos convocados contempla 3 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 1 Agente de Saúde Ambiental e Controle de Endemias (Asace), 3 Analistas Clínicos, 4 Assistentes Sociais, 1 Auxiliar em Saúde Bucal, 2 Biomédicos, 4 cirurgiões Dentistas, 27 Enfermeiros, 4 Farmacêuticos, 3 Fisioterapeutas, 1 Fonoaudiólogo, 49 médicos de diversas especialidades (Anestesista, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabolismo, Gastroenterologista Pediátrico, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologista, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria e Reumatologia), 1 Profissional de Educação Física, 4 Psicólogos, 4 Sanitaristas, 35 Técnicos de Enfermagem, 3 Técnicos de Laboratório, 2 Técnicos em Radiologia e 2 Terapeutas Ocupacionais.

Na área da Assistência Social e Combate à Fome, foram nomeados 20 profissionais aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2020, homologado em 2022 e prorrogado em 2024. As convocações ocorrem em substituição a candidatos anteriormente nomeados que não efetivaram o preenchimento das vagas, garantindo a recomposição do quadro efetivo da secretaria.

Foram nomeados profissionais para os cargos de Analista em Assistência Social e Direitos Humanos, nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Nutrição, além de Agentes Administrativos da Assistência Social. Ao todo, passam a integrar a rede socioassistencial do município cinco assistentes sociais, três psicólogas, duas pedagogas, uma nutricionista e nove agentes administrativos, que irão atuar diretamente nos serviços, programas e equipamentos da rede socioassistencial do município, fortalecendo as políticas de proteção social, garantia de direitos e combate à fome no Recife.



Posse



Os nomeados para a Assistência Social têm prazo de até 20 dias, a contar da publicação da portaria, para tomar posse, e de 15 dias após a posse para iniciar o exercício das funções, conforme a legislação municipal vigente. O processo admissional inclui o envio de documentação por meio do Portal de Admissão de Pessoal e a realização de exame admissional junto ao Setor de Saúde e Segurança do Trabalho do Município.