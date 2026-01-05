Operação Ano Novo nas estradas. PRF registra mais acidentes e menos feridos e mortes no estado

Entre os dias 30 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro deste ano, PRF registrou 50 acidentes de trânsito, que deixaram 52 pessoas feridas e seis mortas. Na operação Ano Novo anterior, foram atendidos, durante a Operação Rodovida, 46 sinistros, com 47 feridos e duas mortes

Entre os dias 30 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro deste ano, a Polícia Rodoviária federal (PRF) registrou 50 acidentes de trânsito, que deixaram 52 pessoas feridas e seis mortas.

Na operação Ano Novo anterior, foram atendidos, durante a Operação Rodovida, 46 sinistros, com 47 feridos e duas mortes.

Um dos sinistros mais graves aconteceu na quinta-feira (1º), na BR 407, em Petrolina, no Sertão.

Um casal que empurrava uma bicicleta foi atropelado por um carro e faleceu no local.

O motorista saiu do local antes da chegada da viatura, mas uma placa foi localizada e pode ajudar a identificar o envolvido no atropelamento.



Fiscalização

Durante os seis dias da operação, foram fiscalizados 3.384 veículos e 4.594 pessoas. A ação resultou na emissão de 2.164 autuações, com destaque para o registro de 827 imagens de veículos com excesso de velocidade, 119 autuações por utrapassagens indevidas, 79 pelo não uso do cinto de segurança, 29 pela falta da cadeirinha e 14 pela ausência do capacete nas motocicletas.

A fiscalização da condução sob efeito de álcool foi uma das frentes mais rigorosas da operação. Com o suporte de equipes posicionadas em pontos estratégicos, foram realizados 3.011 testes com o bafômetro, que resultaram em 22 autuações e duas prisões de condutores sob efeito de álcool.

As ações de educação para o trânsito alcançaram 3.367 pessoas através de ações do Cinema Rodoviário e de fiscalização dirigida. Também foram prestados 94 auxílios a motoristas que tiveram problemas durante a viagem. Para prevenir colisões graves, foram retirados 104 animais de grande porte das rodovias, principalmente cavalos.

As ações de combate ao crime resultaram em três veículos recuperados, 121 m³ de madeira ilegal apreendidos e 30 pessoas detidas por diversos crimes. Destacam-se uso de documento falso, receptação, crimes ambientais e por cumprimento de mandados de prisão, sendo dois por homicídio.

Durante a operação, foram recolhidos 252 veículos irregulares e 173 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs).

