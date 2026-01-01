Tubarão é arrastado para a areia por pescadores em Sirinhaém

Animal foi puxado pela cauda até a areia (Foto: Reprodução/Instagram)

Um tubarão foi fisgado por pescadores na tarde de quarta-feira (31) na praia de Aver-o-Mar, em Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco. A cena da captura e da devolução do animal ao mar foi registrada em vídeo e repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, o tubarão aparece sendo puxado até a faixa de areia enquanto algumas pessoas se aproximam para ver o animal, que apresenta corpo robusto e cabeça achatada. Pelas características físicas, há a possibilidade de ser um tubarão-lixa, espécie considerada comum na região.

Após a captura, os próprios pescadores realizaram a soltura e o animal retornou ao mar com vida. Não houve feridos e a praia não precisou ser interditada.

Por meio de uma postagem no Instagram, usuários pontuaram que a atitude dos envolvidos poderia ter causado algum dano ao animal. “Por que tiraram? Quando foi que as pessoas perderam a empatia e respeito pelos animais? Ele é perigoso para banhistas? Sim, mas ele estava no habitat natural dele”, escreveu uma mulher.

Outra questionou se a atitude de se configurava como crime ambiental e um usuário frisou o perigo do tubarão atacar.

A retirada de um tubarão do mar para exposição, manipulação inadequada ou manutenção fora da água pode ser considerada crime ambiental, mesmo quando o animal é devolvido posteriormente ao mar. Isso porque a legislação brasileira protege a fauna silvestre, incluindo espécies marinhas.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998, Art. 29) estabelece que capturar, perseguir, matar ou utilizar espécies da fauna silvestre sem permissão, licença ou autorização dos órgãos competentes é infração passível de detenção de seis meses a um ano e multa. A lei também se aplica quando há dano, maus-tratos ou risco à sobrevivência do animal.