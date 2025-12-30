Previsto para 2024, Parque Eduardo Campos tem entrega fatiada próxima ao ano eleitoral

Obra sofreu adiamentos, passou por aditivos que elevaram o custo a mais de R$ 100 milhões e devem ser totalmente concluídas em abril

Parque Eduardo Campos, no Pina (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A primeira etapa do Parque Governador Eduardo Campos, localizado no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, foi inaugurada nesta terça-feira (30) pela prefeitura. A área passa oficialmente a funcionar com a entrega do Setor 1. A gestão municipal agora estima agora que o parque completo seja concluído em abril de 2026.



Esta foi a última inauguração da gestão João Campos (PSB) em 2025. O parque foi instalado em 11,9 hectares do terreno onde funcionava o antigo Aeroclube do Recife e conta com áreas de lazer e convivência, parque infantil com brinquedos acessíveis, pista de cooper, fontes com jatos d’água e um espaço memorial.



“É um sonho realizado, e até abril do ano que vem estará 100% pronto. Teremos pista de caminhada, fonte, área de esportes, quadra poliesportiva, espaço de prática e atendimento, ciclovia e área para patins. Será o primeiro parque público desse porte na cidade do Recife, pensado para lazer e convivência. Será uma grande área com diversos equipamentos públicos para uso da população”, afirmou o prefeito João Campos durante o evento.



A secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas, também destacou o caráter público do espaço. “Inaugurar este setor do Parque Governador Eduardo Campos é extremamente simbólico, porque é por meio dele que vamos oportunizar cada vez mais espaços de convivência, de cuidado e de estar com as pessoas. É uma grande responsabilidade deixar este legado de Eduardo Campos com um parque democrático, acessível, que integra mobilidade, inclusão e convívio social”, registrou.



O equipamento está situado ao lado dos habitacionais Encanta Moça I e II, que juntos somam 600 unidades residenciais. A área também é próxima de Brasília Teimosa, Boa Viagem e Imbiribeira, o que amplia o potencial de uso por moradores de diferentes regiões.



A abertura atraiu moradores da região e visitantes de outros bairros. Entre eles estava Adílio da Silva, residente do Pina há mais de 40 anos, que acompanhou a inauguração com a esposa e o filho de 1 ano e 5 meses. Para ele, o parque será uma alternativa de lazer e proteção social. “É uma honra ter esse parque aqui. Para as nossas crianças, principalmente as mais carentes da comunidade. Faltava um espaço assim para elas poderem brincar, se distrair. O parque é um lugar que tira o foco das coisas erradas. A criança vê os brinquedos, se empolga, se diverte e isso já afasta do lado ruim, que a gente sabe que existe”, afirmou.



Do Ibura, Zona Sul, Sandra Oliveira, 64 anos, também participou da abertura ao lado de um neto de 3 anos. Ela defende que o investimento se expanda para outras áreas da cidade. “Acho que o prefeito deveria fazer em todos os bairros: Pina, Ibura, Casa Amarela. Todos merecem um espaço assim. Os benefícios são principalmente para as crianças. Aqui elas podem brincar, correr, gastar energia. É um lugar seguro”, comentou.



As obras do parque tiveram início em setembro de 2023, com investimento inicial de R$ 62 milhões. Após aditivos contratuais ao longo da execução, o valor alcançou R$ 80,4 milhões em fevereiro de 2024. Uma nova licitação, aberta em abril, elevou o custo global do projeto para mais de R$ 100 milhões.