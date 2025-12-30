Réveillon de Jaboatão: veja programação completa desta terça-feira (30)
A partir desta terça-feira (30), Jaboatão contará com dois polos; nomes como Alceu Valença, Leo Santana e Tarcísio do Acordeon comandarão a festa
Publicado: 30/12/2025 às 10:18
O Réveillon da Gente, de Jaboatão dos Guararapes, teve início no domingo (28). (Edilson Júnior/Divulgação)
A celebração da chegada de 2026 em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, contará com dois polos a partir desta terça-feira (30). A festa, que teve início neste domingo (28) e segue até a próxima quinta-feira (1º/01), estava tendo a Orla de Piedade, como palco para a celebração. Agora, Jaboatão Centro será um dos polos da comemoração.
A partir das 17h, na Orla de Piedade, a agenda das apresentações terá André Rio como destaque local, além de Babado Novo e Léo Santana como atrações nacionais. Já no polo de Jaboatão Centro, a partir das 18h, Alceu Valença e Tarcísio do Acordeon comandarão a festa ao lado das demais atrações. [Veja a programação completa abaixo].
Chamado de Réveillon da Gente 2026, o evento é gratuito e reúne uma série de shows distribuídos em dois polos de apresentações na cidade, um na Orla de Piedade e o outro em Jaboatão Centro.
A tradicional virada do ano será celebrada na orla da praia de Candeias, onde a contagem regressiva será comandada por Priscilla Senna. Já no segundo polo de shows, que está montado em frente à Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, o momento será comandado por Lucy Alves.
Confira a programação completa dos dois polos divulgada pelo município:
Polo Candeias
28/12
- DJ Ronny
- Colo de Deus
29/12
- Gel e Seus Manos
- Cavalo Selvagem
- Xande Estilizado
- Leto do Cavaco
- Banda Lapada
- Kitara
- Toque Dez
- Joelma
30/12
- A Barca Maluka
- Pura Emoção (Monique Carvalho)
- Xuxinha
- Allan Carlos
- André Rio
- Clara Sobral
- Babado Novo
- Leo Santana
31/12
- Wallace Sales e Matheus Nocaute
- Sambagagem
- Rayssa Bacelar
- Raphaela Santos
- Manoel Neto
- Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)
- Matheus Fernandes
01/01/2026
Dia de Ação de Graças
- Fernandinho
- Bruno Morais
- Pedro Paulo
- Emily
- Stefany
Polo Jaboatão Centro
30/12
- Telmo
- Renan Santos
- Condinho
- Herminho Medeiros
- Kelps
- Loirão
- Diego Cabral
- Alceu Valença
- Tarcísio do Acordeon
31/12
- Príncipe Alisson
- Jeane e Fabinha Nunes
- Rafa Pesadão
- Nena Queiroga
- Priscilla Senna
- Conde
- Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)