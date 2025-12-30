Réveillon de Jaboatão: veja programação completa desta terça-feira (30)

A partir desta terça-feira (30), Jaboatão contará com dois polos; nomes como Alceu Valença, Leo Santana e Tarcísio do Acordeon comandarão a festa

O Réveillon da Gente, de Jaboatão dos Guararapes, teve início no domingo (28). (Edilson Júnior/Divulgação)

A celebração da chegada de 2026 em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, contará com dois polos a partir desta terça-feira (30). A festa, que teve início neste domingo (28) e segue até a próxima quinta-feira (1º/01), estava tendo a Orla de Piedade, como palco para a celebração. Agora, Jaboatão Centro será um dos polos da comemoração.

A partir das 17h, na Orla de Piedade, a agenda das apresentações terá André Rio como destaque local, além de Babado Novo e Léo Santana como atrações nacionais. Já no polo de Jaboatão Centro, a partir das 18h, Alceu Valença e Tarcísio do Acordeon comandarão a festa ao lado das demais atrações. [Veja a programação completa abaixo].

Chamado de Réveillon da Gente 2026, o evento é gratuito e reúne uma série de shows distribuídos em dois polos de apresentações na cidade, um na Orla de Piedade e o outro em Jaboatão Centro.

A tradicional virada do ano será celebrada na orla da praia de Candeias, onde a contagem regressiva será comandada por Priscilla Senna. Já no segundo polo de shows, que está montado em frente à Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, o momento será comandado por Lucy Alves.

Confira a programação completa dos dois polos divulgada pelo município:

Polo Candeias

28/12

- DJ Ronny

- Colo de Deus

29/12

- Gel e Seus Manos

- Cavalo Selvagem

- Xande Estilizado

- Leto do Cavaco

- Banda Lapada

- Kitara

- Toque Dez

- Joelma

30/12

- A Barca Maluka

- Pura Emoção (Monique Carvalho)

- Xuxinha

- Allan Carlos

- André Rio

- Clara Sobral

- Babado Novo

- Leo Santana

31/12

- Wallace Sales e Matheus Nocaute

- Sambagagem

- Rayssa Bacelar

- Raphaela Santos

- Manoel Neto

- Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)

- Matheus Fernandes

01/01/2026

Dia de Ação de Graças

- Fernandinho

- Bruno Morais

- Pedro Paulo

- Emily

- Stefany

Polo Jaboatão Centro

30/12

- Telmo

- Renan Santos

- Condinho

- Herminho Medeiros

- Kelps

- Loirão

- Diego Cabral

- Alceu Valença

- Tarcísio do Acordeon

31/12

- Príncipe Alisson

- Jeane e Fabinha Nunes

- Rafa Pesadão

- Nena Queiroga

- Priscilla Senna

- Conde

- Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)