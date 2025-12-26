Réveillon 2026: Prefeitura anuncia programação para festa da virada em Olinda

O réveillon em Olinda começará às 21h, na Praça Duque de Caxias, e terminará com o Acorda Povo, das 5h às 7h do dia 1ª

Réveillon em Olinda só terminará às 7h do dia 1º de janeiro (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE OLINDA)

A Prefeitura de Olinda divulgou nesta sexta-feira (26) a programação para a festa da virada de 2026. O réveillon contará com orquestras, cortejo tradicional e espetáculo pirotécnico em pontos estratégicos da cidade, com atividades gratuitas e abertas ao público.

Programação

Na praça Duque de Caxias, uma orquestra fixa abrirá a festa às 21h e seguirá até a 1h da madrugada.

Já a orquestra itinerante percorrerá as ruas da cidade, das 22h às 2h, no seguinte percurso:

1 - Saindo das imediações do Hotel Quatro Rodas até o antigo GBarbosa;

2 - Saindo da Rua Carlos Leite Moreira até o DOM.

Queima de fogos

À meia-noite, haverá a queima de fogos em três pontos da cidade:

Trecho da Ilha da Amizade;

Colégio DOM;

Alto da Conquista.

Acorda Povo

Após a virada, acontecerá o tradicional Acorda Povo, com a celebração ao nascer do sol, das 5h às 7h.

Percurso: saindo da Igrejinha de Rio Doce até a Praça do Quartel.