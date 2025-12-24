Missa do Galo é celebrada no Recife nesta quarta (24), véspera de Natal

A Missa do Galo chega à sua 73ª edição. O tradicional evento religioso acontecerá às 19h desta quarta (24), véspera de Natal, no frontispício do Quartel do Derby, na área central do Recife

A tradicional Missa do Galo será celebrada às 19h desta quarta (24), véspera de Natal, no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro do Derby, área central do Recife. Essa é a 73ª edição da solenidade religiosa, uma das mais importantes celebrações do calendário natalino da Igreja Católica em Pernambuco.

A celebração eucarística será presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. A concelebração será do Dom Fernando Guimarães, arcebispo emérito militar do Brasil, além de outros sacerdotes.

O público poderá prestigiar uma apresentação cultural da fração da Banda de Música da PMPE, que executará um repertório especial com clássicos natalinos, contribuindo para o clima de fé e confraternização que marca a noite de Natal, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Missas

Na Paróquia de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, serão celebradas uma Missa Campal na quarta (24), véspera de Natal, às 19h30, em frente à Matriz, e no Dia de Natal, às 16h e 18h.

Na Paróquia Cristo Redentor, no Jordão Alto, Zona Sul do Recife, serão celebradas uma Missa na véspera de Natal (24), às 21h, e no Dia de Natal, às 17h.

A Igreja Catedral da Sé, em Olinda, em Olinda, celebrará, no dia de Natal, a Santa Missa de Natal, às 9h.

Culto de Natal

Nesta quinta (25), Dia de Natal, também no Quartel do Derby, acontecerá o Culto de Natal, organizado pela Capelania Evangélica da PMPE. O evento contará com apresentações do Coral e da Banda Musical do Colégio da Polícia Militar, além de um concerto do Grupo de Louvor da Banda de Música da PMPE e de grupos musicais da Assembleia de Deus Novas de Paz. A Banda de Música da Polícia Militar abrirá as apresentações às 17h, e o culto terá início às 18h.