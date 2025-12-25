Religiosos de Pernambuco pregam reflexão e amor em mensagens de Natal e Ano Novo

O Natal é celebrado nesta quinta-feira (25) (Rafael Vieira/DP Foto )

Marco cultural celebrado internacionalmente, o Natal é um feriado intrinsecamente religioso. Para a doutrina cristã, esta quinta-feira (25) comemora o aniversário de Jesus Cristo, filho de Deus, que teria nascido há 2025 anos. Antes disso, os romanos utilizavam o dia para honrar o deus Saturno e festejar o solstício de inverno.

Algumas religiões que não tem o Natal como parte integral de sua fé até passaram a permitir a celebração pelos valores culturais da data, que podem ser associados ao pregado pelo credo. Esse sincretismo religioso é comum, por exemplo, nas religiões de matriz africana.

O Diario de Pernambuco procurou lideranças religiosas de credos que celebram o Natal em Pernambuco para que enviassem mensagens de boas festas às suas comunidades. Confira:

Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Caros leitores, colaboradores e diretores do Diario de Pernambuco, que a paz esteja com todos. A todo o povo de Deus, desejo um Natal centrado na pessoa de Jesus Cristo, em seu Amor, sua Palavra, na Salvação que Ele nos oferece.

Celebrar o Natal é render graças a Deus por Ele ter se feito homem para viver entre nós. É não somente comemorar a vinda de Jesus há mais de dois mil anos, mas é ‘esperançar’ e dizer que aguardamos, com fé, a sua segunda vinda, como Ele mesmo prometeu.

Que possamos partilhar essa esperança com quem mais precisa: na solidariedade, na compaixão, no acolhimento, como Jesus nos ensinou.

A todos, um santo e abençoado Natal. E que o Ano Novo seja, de fato, transformador: com justiça e paz.

Presbítero Marcílio Batista

O Natal não é apenas uma data marcada por luzes, presentes e confraternizações. Para os cristãos, ele celebra o maior ato de amor da história: Deus se fez homem para habitar entre nós. Em Jesus Cristo, nascido em Belém, o céu tocou a terra e a esperança ganhou nome, rosto e propósito.

O menino envolto em panos e deitado numa manjedoura revelou que o verdadeiro poder não está na força, mas na humildade; não na ostentação, mas no serviço; não na indiferença, mas no amor que se doa. Seu nascimento anuncia paz aos aflitos, perdão aos arrependidos e vida nova àqueles que creem.

Em um mundo marcado por conflitos, desigualdades e incertezas, o Natal nos convida a voltar os olhos para Cristo, o Príncipe da Paz, e a refletir Seus valores em nossas atitudes diárias: justiça, misericórdia, compaixão e fé.

Que esta data reacenda em nossos lares e na sociedade o verdadeiro sentido do Natal: Deus conosco, esperança para hoje e salvação para a eternidade.

Presidente da Federação Espírita Pernambucana (FEP), Washington Luiz Pereira

Para a Doutrina Espírita, o Natal é um convite à reflexão. É um momento para se conectar com a essência do Evangelho de Jesus e com a mensagem de paz e amor que Ele trouxe ao mundo.

É tempo de refletir sobre os valores da solidariedade, do amor e da compaixão. De fortalecer a fé e a espiritualidade; e de se conectar com a comunidade espírita e com a família universal.

Que neste Natal e no Ano Novo que se aproxima, sigamos os ensinamentos de Jesus - nosso modelo e guia -, na promoção de um mundo fraterno e feliz.

Mãe Ina T'Òún, do Ilê Axé Oxum Ipondá

Que o Natal seja tempo de fraternidade, amor e gratidão; Que a luz dos Orixás aqueça nossos corações, fortalecendo a fé, a esperança e o respeito entre todes; Que possamos lembrar dos nossos ancestrais, honrando nossos passos e cuidando uns dos outros com axé e humildade.

No Ano Novo que se aproxima, peço aos Orixás que abram caminhos, tragam saúde, proteção e sabedoria; Que Exú nos dê caminhos, Oxalá nos cubra com paz, que Iemanjá acalme nossas emoções, que Xangô traga justiça, que Oxum nos envolva em amor e prosperidade e que Ogum nos dê força para seguir sem medo;

Que cada um encontre equilíbrio, coragem e alegria para viver seu destino com dignidade e luz. Recebam meu carinho, meu axé e minha benção. Que 2026 seja repleto de paz, amor, saúde, realizações e caminhos.