Adolescente de 17 anos é assassinada com tiro de espingarda 12 no rosto, no Agreste de Pernambuco

Crime aconteceu na madrugada desta terça (23), quando adolescente teve casa invadida por dois homens armados com a espingarda calibre 12; o alvo seria o marido dela

A Polícia Civil de Pernambuco informou que informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

Uma adolescente, de 17 anos, foi assassinada com um tiro de espingarda de calibre 12 no rosto. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (23), no Sítio Pedregulho, Zona Rural de Vertente do Lério, no Agreste de Pernambuco.

Nadrielle Balbina da Silva Lima acordou de madrugada com dois homens armados invadindo a sua casa. Segundo informações extraoficiais, o alvo dos criminosos era o seu marido, José Vinicius dos Santos Barbosa, de 18 anos, que conseguiu fugir.

A adolescente teria implorado para não ser assassinada. Em vão. Um deles disparou a sua espingarda calibre 12 no rosto dela. Os homens fugiram do local e não localizados.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência na 16ª Delegação Seccional, em Limoeiro, também no Agreste.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, descreveu nota oficial da PCPE.

