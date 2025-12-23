Natal no Recife; confira o que abre e o que fecha nos serviços públicos

Prefeitura do Recife (PCR) funcionará em horários diferentes por causa dos decretos de ponto facultativo na quarta (24) e na quinta (25)

Prefeitura do Recife (Andréa Rêgo Barros/PCR)

Os serviços da capital pernambucana terão funcionamento e horários diferentes na quarta (24) e na quinta (25), véspera e dia de Natal, respectivamente.

A Prefeitura do Recife divulgou, nesta terça (23), as programações das repartições públicas e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), que ainda contará com um ponto facultativo na sexta (26).

Confira o abre e fecha dos serviços abaixo:

Edifício-Sede

Em função do ponto facultativo decretado para os dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, o edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado, retomando as atividades nos dias 29 e 30/12 e a partir do dia 05/01.

Cultura

O Baile do Menino Deus acontece nos dias 23, 24 e 25, no Marco Zero da cidade, às 20h.

O Paço do Frevo estará de portas fechadas na quarta (24) e na quinta (25), véspera e dia de Natal, respectivamente. A Lojinha do Paço segue o mesmo horário de funcionamento. Além destas datas, o Aurora Café, no térreo da casa, não funciona nesta terça (23). Já o Museu da Cidade ficará fechado em 24, 25 e 26 de dezembro.

Saúde

Funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).

Na quarta (24) e na quinta (25), o Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. Na sexta (26), o funcionamento será normal.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do telefone (81) 3355-7712.

Na quarta (24), os Centros de Vacinação dos shoppings Boa Vista, Riomar e Recife funcionarão das 9h às 18h. No Natal (25) estarão fechados. Na sexta (26) estarão abertos das 9h às 19h. Além da atualização da caderneta de vacinação, haverá imunizantes contra Covid-19 e Influenza.

Assistência Social e Combate à Fome

Durante o período de festas de fim de ano, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome terão funcionamento diferenciado. Entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro, os serviços essenciais seguem operando normalmente: Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

A Cozinha Comunitária Gurupé estará funcionando na quarta (24), véspera de Natal e na sexta (26). Na quinta (25), feriado de Natal, estará fechada.

Já o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, a sala da Política sobre Drogas (no térreo da Prefeitura), os CRAS, os CREAS, a Central do Cadastro Único, os Centros POP e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua estarão fechados nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.

Turismo e Lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife funcionará das 7h às 16h, na quinta-feira (25).

Direitos Humanos e Juventude

O Praia sem Barreiras funcionará não funcionará no feriado de quinta-feira (25).

Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados nos dias 24 e 26.

Parque de Esculturas

O Parque das Esculturas estará fechado nos dias 24 e 25 de dezembro. Na sexta (26), o equipamento estará aberto ao público. Nas outras semanas e demais dias o funcionamento acontecerá normalmente das terças a sextas: 10h às 17h e sábados e domingos: 9h às 18h.

Hospital Veterinário do Recife

O Hospital Veterinário do Recife terá horários especiais de atendimento durante as semanas do Natal e do Ano Novo. Na quarta (24), o hospital trabalhará em esquema de plantão das 7h encerrando as atividades às 12h. No dia de Natal (25), o Hospital estará fechado. Na sexta (26), o funcionamento é normal, das 7h e 17h.

Academias Recife

Academias Recife entram em esquema de horário especial durante o Natal. Na véspera de Natal (24), as 29 unidades ficam abertas apenas no horário da manhã, das 5h30 às 9h30. No dia de Natal, todas as unidades estarão fechadas. Na sexta (26), funcionam normalmente em todos os turnos.

Mercados e Feiras

Os mercados públicos e feiras livres do Recife vão funcionar nos dias 24 e 26 de dezembro das 6h às 18h. No dia 25, as atividades serão iniciadas às 6h e encerradas mais cedo, às 13h.

Mulher

Da quarta (24), véspera de Natal, até domingo (28) a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estará fechado, com exceção do Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e do Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente no dia 5 de janeiro.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer de multas, estarão suspensos a partir dos dias 24 e 31 de dezembro, em razão dos feriados de Natal e Ano Novo, respectivamente.

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização, prestados pelos agentes de trânsito, funcionarão normalmente, assim como o teleatendimento 24 horas, por meio do qual a população pode acionar a CTTU gratuitamente pelo número 0800.081.1078. A sede da Autarquia está localizada na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira (29), após o feriado de Natal, das 8h às 13h, mediante agendamento prévio pelo site cttu.recife.pe.gov.br.

Procuradoria

Não haverá expediente nos dias 24, véspera do Natal e 26, devido ao ponto facultativo.

Ouvidoria

Não haverá atendimento presencial e telefônico nos dias 24, véspera do Natal e 26 ponto facultativo. Estarão disponíveis todos os demais canais: email ([email protected]); App Conecta e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).

Procon

Não terá expediente da quarta (24) ao domingo (28), porém os canais digitais www.procon.recife.pe.gov.br e e-mail [email protected] estarão disponíveis para registro de queixas, denúncias e reclamações. Os demais serviços serão retomados normalmente no dia 5 de janeiro, das 08h às 16h.

Empreendedorismo

As Salas de Empreendedorismo e Agência de Emprego do Recife não funcionarão nos dias de ponto facultativo.