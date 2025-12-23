Olinda: confira os dias de ponto facultativo e o esquema de funcionamento dos serviços essenciais
Servidores da Prefeitura de Olinda terão ponto facultativo nos dias que antecedem e sucedem o Natal e o 1º de janeiro
Publicado: 23/12/2025 às 12:25
Sede da Prefeitura Municipal de Olinda (DIVULGAÇÃO/PMO)
A Prefeitura de Olinda publicou decreto determinando os dias de que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais para as festas de final de ano.
Além dos feriados oficiais, como o Natal (25) e o dia da Confraternização Universal (1º de janeiro), os servidores municipais não terão expediente nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026.
Conforme o decreto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais, que seguirão funcionando normalmente, segundo determinação das secretarias responsáveis.
Confira como será o funcionamento dos serviços essenciais:
Saúde
Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.
Mercados públicos
Mercado de Peixinhos:
Dias 24 e 31: funcionamento normal, das 6h às 18h;
Dias 25 e 1º (feriados): das 6h às 12h;
Dias 26 e 2: funcionamento normal, das 6h às 18h.
Mercado de Sítio Novo
Dias 24, 25, 31 e 1º: das 6h às 13h;
Dias 26 de dezembro e 2 de janeiro: funcionamento normal, das 6h às 18h.
Coleta de lixo e limpeza urbana
Coleta de lixo
Seguirá normalmente nos dias úteis e no sábado;
No domingo e nos feriados, a operação ocorrerá com 20% da capacidade;
Os serviços de limpeza urbana serão mantidos nos dias normais;
Haverá varrição especial no Sítio Histórico e na orla na quinta-feira (25) e no domingo (1).