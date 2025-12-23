Olinda: confira os dias de ponto facultativo e o esquema de funcionamento dos serviços essenciais

Servidores da Prefeitura de Olinda terão ponto facultativo nos dias que antecedem e sucedem o Natal e o 1º de janeiro

Sede da Prefeitura Municipal de Olinda (DIVULGAÇÃO/PMO)

A Prefeitura de Olinda publicou decreto determinando os dias de que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais para as festas de final de ano.

Além dos feriados oficiais, como o Natal (25) e o dia da Confraternização Universal (1º de janeiro), os servidores municipais não terão expediente nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026.

Conforme o decreto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais, que seguirão funcionando normalmente, segundo determinação das secretarias responsáveis.

Confira como será o funcionamento dos serviços essenciais:

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Mercado de Peixinhos:

Dias 24 e 31: funcionamento normal, das 6h às 18h;

Dias 25 e 1º (feriados): das 6h às 12h;

Dias 26 e 2: funcionamento normal, das 6h às 18h.

Mercado de Sítio Novo

Dias 24, 25, 31 e 1º: das 6h às 13h;

Dias 26 de dezembro e 2 de janeiro: funcionamento normal, das 6h às 18h.

Coleta de lixo e limpeza urbana

Coleta de lixo

Seguirá normalmente nos dias úteis e no sábado;

No domingo e nos feriados, a operação ocorrerá com 20% da capacidade;

Os serviços de limpeza urbana serão mantidos nos dias normais;

Haverá varrição especial no Sítio Histórico e na orla na quinta-feira (25) e no domingo (1).