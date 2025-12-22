Papai Noel entrega a crianças de orquestra produtos apreendidos pela Receita Federal no Recife

O Bom Velhinho distribuiu afeto, solidariedade e presentes às crianças da Orquestra Criança Cidadã (OCC), no Quartel do Cabanga, na área central do Recife. Ação natalina aconteceu na tarde desta segunda (22)

papai Noel levou presentes para crianças que tocam na Orquestra Cidadã (Francisco Silva/DP )

A magia do Natal tomou conta do Quartel do Cabanga, na área central do Recife com a chegada do Papai Noel à sede da Orquestra Criança Cidadã (OCC), na tarde desta segunda (22). Os alunos do projeto puderam viver um momento de celebração, afeto e solidariedade, e ainda receberão presentes doados pela Receita Federal do Brasil (RFB).

O Papai Noel chegou de helicóptero e fez a festa da garotada.

Os presentes que entregues às crianças e adolescentes da OCC foram apreendidos pela Receita Federal ao longo do ano. A ocasião contou com a presença da auditora fiscal, superintendente da 4ª Região Fiscal da Receita Federal, Myrelle Miranda.

Myrelle Miranda afirmou que ONGs podem se inscrever em editais publicados a cada dois ano. Sobre a Orquestra Cidadã, ela ressaltou que foi solicitado apoio para os jovens integrantes do grupo.

“São produtos que não pagavam tributos. Eram apreendidos que eram destruídos. Agora, vão para esses meninos. Essas doações são construtivas para integrantes de projetos como esse. Esses meninos precisam de mochilas e relógios inteligentes”, explicou.



João Targino, juiz e Idealizador do projeto da Orquestra Cidadã, ressaltou a oportunidade de festejar um ano de conquistas.

“Com o apoio da receita Federal, estamos distribuindo brindes para 240 integrantes do projeto. Agradecemos a todos que transformaram produtos ilegais em felicidade para os alunos”, declarou.

José Arthur, de 12 anos, gostou do presente e falou sobre a possibilidade de integrar o projeto. Violinista, ele espera participar das apresentações, em 2026. “Entrei na orquestra este ano. Acho muito legal”.



Recentemente, a Receita Federal foi uma das apoiadoras do projeto Concertos pela Paz 2025, que entre setembro e outubro uniu os músicos brasileiros da OCC a artistas russos, ucranianos, israelenses, iranianos, sul e norte-coreanos em palcos da Coreia do Sul, do Japão, da Itália e do Vaticano, levando uma mensagem de paz através da música à Ásia e à Europa.

Sobre a OCC

Sobre a Orquestra Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal e realização da Funarte e do Governo Federal.